Fino al 2 maggio la notizia era l’ordine esecutivo del Pentagono che aveva dato il via libera al graduale ma progressivo ritiro di 5mila soldati americani dalle basi Nato in Germania. Ma quel numero pare sia destinato a essere più alto. “Ridurremo drasticamente. E la riduzione sarà ben superiore ai 5mila”, ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti in Florida, senza fornire spiegazioni per la mossa. Sabato mattina il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, sembrava aver preso con filosofia la notizia che 5mila soldati statunitensi avrebbero lasciato il suo Paese, affermando che il ritiro, minacciato da Trump da anni, era previsto, e aggiungendo che i Paesi europei devono assumersi maggiori responsabilità per la loro difesa. Pistorius aveva tuttavia sottolineato che la cooperazione in materia di sicurezza va a vantaggio di entrambe le parti del partenariato transatlantico: “La presenza di soldati americani in Europa, e in particolare in Germania, è nel nostro interesse e nell’interesse degli Stati Uniti“, aveva dichiarato all’agenzia di stampa tedesca Ppa. Il ritiro previsto ha incontrato una resistenza bipartisan a Washington, con rapide critiche da parte dei democratici e preoccupazioni da parte dei repubblicani che ciò potesse inviare un “segnale sbagliato” al presidente russo Vladimir Putin, la cui guerra in Ucraina è entrata nel suo quinto anno.

La decisione di Trump giunge mentre è furioso con gli alleati europei per la loro riluttanza a unirsi alla sua campagna con Israele contro l’Iran. Si è scagliato contro leader come il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e il primo ministro britannico Keir Starmer. In un altro segno di attrito, Trump ha accusato l’Unione europea di non rispettare l’accordo commerciale con gli Stati Uniti e ha annunciato l’intenzione di aumentare la prossima settimana al 25% i dazi su auto e camion prodotti in Ue, una mossa che sarebbe particolarmente dannosa per la Germania, uno dei principali produttori automobilistici. Almeno un europarlamentare ha definito l’aumento dei dazi “inaccettabile” e ha accusato Trump di aver infranto l’ennesimo impegno degli Stati Uniti in materia di commercio.

Il ritiro di 5mila soldati Usa dalla Germania equivarrebbe a circa un settimo dei 36mila militari americani di stanza nel Paese. Il Pentagono ha fornito pochi dettagli su quali truppe o operazioni sarebbero interessate. Contattato dopo l’annuncio di Trump di ulteriori tagli, il Pentagono non ha fornito ulteriori dettagli e ha rinviato alla sua precedente dichiarazione. Secondo il Pentagono, il ritiro dei 5mila soldati dovrebbe avvenire nei prossimi 6-12 mesi. In passato Trump aveva dichiarato che avrebbe ritirato 9.500 soldati dalla Germania durante il suo primo mandato, ma non ha avviato il processo e il presidente democratico Joe Biden ha poi formalmente bloccato il ritiro previsto poco dopo essersi insediato nel 2021. In Europa sono solitamente di stanza circa 80mila-100mila militari statunitensi, a seconda delle operazioni, delle esercitazioni e delle rotazioni delle truppe. Gli Stati Uniti hanno aumentato il loro dispiegamento in Europa dopo che la Russia ha lanciato la guerra contro l’Ucraina nel febbraio 2022. Gli alleati della Nato come la Germania si aspettano da oltre un anno che queste truppe siano le prime che andranno via.

La maggior parte delle truppe Usa presenti in Germania proviene dall’Esercito e dall’Aeronautica Militare. La Germania ospita diverse strutture militari americane, tra cui i quartier generali dei comandi Usa per l’Europa e l’Africa, la base aerea di Ramstein e un centro medico a Landstuhl, dove sono stati curati i feriti delle guerre in Afghanistan e Iraq. Nel Paese sono inoltre stazionati missili nucleari statunitensi. Il ritiro di 5mila soldati dalla Germania, pari a una brigata da combattimento, avrebbe probabilmente un impatto limitato sulla potenza di combattimento, ma “in termini di messaggio sull’impegno degli Stati Uniti, però, è molto diverso”, ha affermato un funzionario della Difesa Usa. L’unica brigata da combattimento permanente in Germania è il 2° Reggimento di Cavalleria, affiancato da una brigata di aviazione e da altre risorse, che è considerata fondamentale per la capacità degli Stati Uniti e della Nato di scoraggiare le minacce.