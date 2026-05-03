Il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato che potrebbe ordinare una nuova azione militare contro l’Iran se questo si “comportasse male” o se facesse “qualcosa di brutto”. Il tycoon ha però difeso quello che ha definito un “blocco amichevole”.

Trump ha poi dichiarato che gli Stati Uniti “ridurranno drasticamente” il numero di soldati americani di stanza in Germania, in un contesto di crescente spaccatura transatlantica sulla guerra in Medio Oriente. “Ridurremo il contingente ben oltre i 5.000 uomini”, riferendosi alla decisione di Washington di ritirare tale numero di truppe lì dove al 31 dicembre 2025 erano presenti 36.436 soldati statunitensi in servizio attivo.

Giovedì l’Iran ha presentato agli Stati Uniti, tramite il mediatore Pakistan, una proposta aggiornata in 14 punti per un accordo quadro. Nello stesso giorno Trump è stato informato dal comandante del Centcom, l’ammiraglio Brad Cooper, sui nuovi piani per attacchi militari contro l’Iran. Cooper è poi partito per la regione e sabato ha incontrato i soldati a bordo della USS Tripoli nel Mar Arabico.