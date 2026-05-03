Pasdaran: “Trump a un bivio tra operazione militare impossibile e cattivo accordo”

“Lo spazio decisionale degli Stati Uniti si è ristretto”. Lo ha affermato l’unità di intelligence dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran, secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si troverebbe davanti a un bivio tra opzioni estremamente limitate. “L’unico modo per leggere la situazione è questo: Trump deve scegliere tra un’operazione militare impossibile o un cattivo accordo con la Repubblica islamica dell’Iran. Lo spazio decisionale degli Stati Uniti si è ristretto”, si legge in un post su X. Lo stesso organo ha inoltre affermato che Teheran avrebbe fissato una scadenza per la fine del blocco militare statunitense dei porti iraniani e che si registrerebbe un cambiamento di tono nei confronti di Washington da parte di Cina, Russia ed Europa.