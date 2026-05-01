“La Flotilla è una missione per il ripristino della legalità”: l’inviato del Fatto si collega con l’Uno Maggio a Taranto

“La Flotilla è una missione per il ripristino della legalità, è una manifestazione pubblica in mezzo al mare”: così l’inviato del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, sulla Global Sumud Fotilla, ha parlato al pubblico dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, l’evento che da oltre un decennio porta sul palco musica e impegno civile nella città dell’Ilva. (qui lo streaming)

L’imbarcazione con a bordo Mantovani è una di quelle riuscite a sfuggire all’arresto da parte degli israeliani. Con lui su Vivi-Sabra anche l’attivista Daniele Gallina. Le imbarcazioni “superstiti” sono ora riunite davanti al porto di Ierapetra a Creta e “stiamo aspettando di sapere cosa accadrà ai 173 attivisti portati via dalle 22 barche abbordate nella notte tra mercoledì e giovedì“.

“È stato emozionante vedere il sostegno da tutta Italia”, ha commentato Daniele Gallina che sottolinea come queste piazze dimostrino il “senso della missione”.