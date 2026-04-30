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Ultimo aggiornamento: 9:19

Il video dell’abbordaggio della Flotilla: la Marina israeliana armata sulle navi, gli attivisti con le mani in alto

di Redazione Esteri
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I militari abbordano la Global Sumud Flotilla di notte: il video mostra l'equipaggio con le mani alzate
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In alto a destra il timer indica le 2.01 di notte. È l’esatto momento in cui i militari della Marina israeliana salgono a bordo, col fucile spianato, di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti hanno diffuso il video coi momenti principali dell’abbordaggio avvenuto questa notte.

Nel filmato si vede l’equipaggio di una delle barche con le mani alzate o sopra la testa. Da fuori campo si sente gridare degli ordini, in lingua inglese: “Quanti siete a bordo? Nessuno si muova”. L’equipaggio non risponde, qualcuno riprende con il telefonino.

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