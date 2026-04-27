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La caccia al record di Jannik Sinner continua. L’altoatesino ha vinto contro il danese Moller e prosegue fin qui senza intoppi il suo percorso a Madrid, dove cerca il primato di cinque Masters 1000 consecutivi vinti: ora agli ottavi affronterà il britannico Cameron Norrie, che ha battuto l’argentino Tirante al terzo turno. Per Sinner sarà un match inedito: i due infatti non si sono mai affrontati in carriera. Un impegno non complicatissimo a questo punto del torneo per il numero uno al mondo, che senza sosta – dopo Parigi nel 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo nel 2026 – cerca il quinto successo di fila in un mille. Un’impresa mai riuscita a nessuno.

Sarà anche il giorno di Lorenzo Musetti, che dopo un infortunio che ne ha condizionato l’inizio del 2026, adesso cerca continuità e ha iniziato bene il torneo alla Caja Magica, battendo Hubert Hurkacz e Tallon Griekspoor senza troppi problemi. In mancanza di Carlos Alcaraz – ancora alle prese con l’infortunio al polso (salterà Roma e Parigi) – è un’occasione per l’azzurro numero 9 al mondo di arrivare in fondo. Musetti affronterà Jiri Lehecka agli ottavi di finale: un match non semplicissimo, ma sicuramente alla portata dell’azzurro.

Madrid 2026, quando gioca Sinner contro Norrie

La sfida tra Jannik Sinner e Cameron Norrie è in programma nella giornata di martedì 28 aprile alle 11. Il numero uno al mondo e il britannico apriranno il programma del centrale di Madrid, il Manolo Santana Stadium.

Madrid 2026, quando gioca Musetti contro Lehecka

Lorenzo Musetti dovrà invece aspettare la fine di un match prima di scendere in campo a Madrid. La sfida tra Musetti e Lehecka si giocherà sull’Arantxa Sanchez Stadium, il campo numero 1 della Caja Magica, dopo il match del tabellone maschile tra Tomas Etcheverry e Arthur Fils, il primo a partire dalle ore 11. Orientativamente la sfida di Musetti si giocherà quindi intorno alle 13:15.

Madrid 2026, dove vedere Sinner-Norrie in tv e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, valida per gli ottavi di finale dell’Atp di Madrid 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.