Marco Verratti parla al microfono senza riuscire a guardare dritto nella telecamera. Ha lo sguardo triste, la voce sottile. Sembra quasi che stia per scoppiare a piangere da un momento all’altro. “Per me è una cosa che non ci sta che uno dal 50’ deve giocare in dieci”, dice. “Un altro ‘moccica‘ un avversario e non viene cacciato”, aggiunge. La parola gli scivola via dalla bocca in abruzzese. Come se per raccontare tutta la sua sofferenza dovesse usare la lingua che gli sgorga dal cuore. È il 24 giugno del 2014, un martedì. L’Italia ha appena perso per 1-0 contro l’Uruguay di Cavani e Suarez. Ed è fuori dal Mondiale brasiliano. Al primo turno. È una delusione talmente grande che nessuno riesce a maneggiare. Anche se ancora nessuno sa che quella partita sarà l’ultima giocata dall’Italia in una Coppa del Mondo. Sono già passati 4370 giorni, oggi che inizia il terzo Mondiale consecutivo senza gli azzurri.

I giorni di avvicinamento alla sfida sono stati uno strazio. L’Italia di Cesare Prandelli ha battuto la modesta Inghilterra di Roy Hodgson e poi ha perso contro l’ancora più modesto Costa Rica. I problemi della Nazionale sembrano enormi. Della rosa che nel 2006 aveva alzato la Coppa del Mondo sotto il cielo scuro di Berlino sono rimasti in pochi. Anzi, pochissimi: Buffon, Pirlo, De Rossi, Barzagli. L’emorragia di talento è chiara, ma non ancora desolante. In avanti ci sono Balotelli, Cassano, Immobile, Insigne e Cerci. Il reparto più forte, o almeno più tecnico, è la mediana: Verratti, Marchisio, Thiago Motta, Aquilani, Parolo. I giorni che precedono l’Uruguay sono pieni di dubbi, infestati dai fantasmi.

Nella prima partita, contro i Tre Leoni, aveva giocato titolare Gabriel Paletta, con Chiellini dirottato a sinistra. Poi il centrale della Juve era stato spostato di nuovo in mezzo con Darmian a sinistra. La cura non ha funzionato. Gol incassato contro l’Inghilterra. Gol incassato contro il Costa Rica. Così Prandelli si trova a ricomporre un puzzle in cui le tessere non bastano mai. La decisione è brutale. Addio 4-1-4-1, benvenuto 3-5-2. La speranza è che con la linea a tre e con l’ingresso di Bonucci il blocco Juventus possa ritrovare compattezza. Poco più avanti le cose sono più difficili. De Rossi ha una contrattura e non può giocare. Thiago Motta non ha convinto. Così il cittì disegna una squadra con Verratti, Marchisio e Pirlo in mezzo e De Sciglio come quinto a sinistra. L’obiettivo è uno solo: passare il turno. In tutti i modi. Altrimenti si rischia di tornare a casa, di regalare a un popolo di commissari tecnici un altro fallimento.

Prandelli sembra deciso. Stabilisce che Balotelli non deve più soffrire di solitudine in avanti. Così gli affianca Ciro Immobile, uno che ha appena segnato 22 reti in Serie A (senza rigori) con la maglia del Torino e meno di tre settimane prima ha firmato con il Borussia Dortmund. La stampa dice che può essere il nuovo Paolo Rossi. Anzi, no, il nuovo Schillaci. Super Mario Balotelli lancia un messaggio su Twitter: “Voglio sorridere ancora! Anche se non sembra IO AMO sorridere! Forza azzurri. Sempre e comunque”. Il più verboso degli italiani è Buffon. “Sarebbe un fallimento se venissimo eliminati – dice alla vigilia – questo è innegabile. Sarebbe una grande delusione personale e di gruppo. Ma qui nessuno ha paura di prendersi questo tipo di responsabilità. C’è bisogno di positività. Serve autostima, serve convinzione. Servono un cuore caldo e una mente fredda“.

Le ore non passano mai. Come se la vigilia non volesse farsi evento. Per volare agli ottavi l’Italia ha due risultati a disposizione. Può vincere o pareggiare. Eppure Prandelli si sente come un condannato. “È la partita più importante della mia carriera”, dice. Prima ancora del fischio di inizio i giornali si chiedono se il ct darà le dimissioni in caso di eliminazione. La politica comincia a impregnare l’attesa, coprendo tutto il resto. “È giusto chiedersi quale sarà il futuro del presidente Giancarlo Abete – scrive il Corriere della Sera – in carica sino a dopo gli Europei 2016 e già nel mirino di Giovanni Malagò. Il Coni, che non ha in simpatia la Federcalcio, potrebbe aumentare la pressione sul vertice Figc per costringere Abete alle dimissioni“. È una frase che riletta oggi, a dodici anni di distanza, assume un significato molto diverso. E racconta di come il pallone sappia solo guardare a ieri per scrivere il domani. Pirlo è più criptico: “Le partite di un Mondiale sono tutte importanti, quelle decisive ancora di più“.

Quando l’arbitro fischia l’inizio l’Italia è già stanca. Le gambe sono molli, troppo. In campo va in scena una battaglia. L’Uruguay riesce a mettere in pratica la partita che aveva preparato Tabarez: si chiude ermeticamente dietro, poi nella mezz’ora finale prova a far gol. Immobile non punge mai. Finisce in fuorigioco, si fa chiudere sistematicamente dagli avversari. Balotelli fa ancora peggio. Salta in maniera scomposta su un avversario e si fa ammonire. Così all’intervallo Prandelli lo lascia negli spogliatoi. Il migliore degli azzurri è Buffon. Poi nella ripresa cambia tutto. Marchisio interviene sulla tibia di Arevalo Rios. Non è un fallo cattivo, ma l’arbitro messicano Rodriguez, detto Dracula, estrae il rosso tra lo stupore generale. L’Italia è un pugile suonato. A dieci dalla fine un pallone vaga nell’area dell’Italia. Suarez si avvicina a Chiellini e poi i due cadono a terra. L’azzurro tira il colletto della maglia fino alla spalla per mostrare un segno. L’uruguagio si tocca i denti. Dalle immagini si capisce che Suarez ha morso Chiellini a una spalla. Per l’arbitro è tutto regolare.

Due minuti più tardi Godin segna di testa. Il risultato non cambierà più, l’Italia è fuori dal Mondiale. E inizia un tutti contro tutti. Prandelli si dimette dicendo: “Non rubo i soldi dei contribuenti”. Abete lo segue poco dopo. Buffon accusa Balotelli: “Noi vecchi tiriamo la carretta, i giovani no”. Verratti si commuove davanti alla telecamera. È un fallimento personale e collettivo che entrerà nella storia. Di quell’Italia oggi non resta quasi niente. Balotelli gioca negli Emirati Arabi, Darmian nell’Inter, Immobile a Parigi, ma nel Paris FC, Verratti nell’Al-Duhail, Perin fa il secondo portiere alla Juve. Buffon è stato il capo delegazione dell’Italia nel fallimentare playoff perso contro la Bosnia a marzo. Prandelli è il coordinatore dei vivai Azzurri. Abate allena la Juve Stabia. Insigne potrebbe restare al Pescara o finire all’Afragolese, ma spera di restare almeno in B. Pirlo è un maestro in cerca di cattedra. La loro impresa al contrario in Brasile è così lontana, eppure così vicina.