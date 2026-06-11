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Sarà il Mondiale dell’Argentina campione in carica, e di Spagna e Francia, Inghilterra e Brasile, le principali pretendenti al titolo. Ma anche di Uzbekistan e Curacao, Giordania e Capo Verde, le debuttanti iridate. Dei carneadi catapultati sotto i riflettori internazionali al fianco di Messi e Ronaldo, i grandi vecchi arrivati al loro ultimo ballo, e delle giovani stelle Yamal, Olise, Vinicius. C’è posto per tutti a Usa (ma anche Messico e Canada) 2026, il mondiale extralarge di Gianni Infantino.

La 23esima edizione della Coppa del Mondo – in calendario da giovedì 11 giugno fino a domenica 19 luglio, giorno della gran finale al MetLife Stadium nel New Jersey – offre mille spunti di interesse e chiavi di lettura, sul piano organizzativo, economico, geopolitico: stiamo vedendo in questi giorni cosa vuol dire giocare un torneo sportivo nell’America di Donald Trump e in questo periodo di tensioni di guerra, con i disagi per i tifosi, perquisizioni persino per calciatori e tesserati di alcune nazionali, i prezzi alle stelle che rendono la manifestazione un’esperienza di lusso per consumatori ricchi. Tutte polemiche che ci porteremo dietro dal calcio d’inizio fino alla premiazione finale, come del resto in ogni edizione: non è che nel Qatar degli emiri o nella Russia di Putin, tanto per citare gli ultimi due precedenti, le cose fossero andate troppo meglio. A livello tecnico, però, il fattore che caratterizzerà di più questa edizione è l’elemento centrale di ogni competizione: il numero delle partecipanti, 48, mai così tante nella storia. Forse troppe.

Debutta quest’estate il nuovo format che ha portato a un aumento del 50% delle squadre, rispetto alla formula a 32 che si era ormai affermata nella consuetudine (era in uso dal 1998). Una riforma fortemente voluta dalla Fifa, per soldi e per potere, le solite ragioni che muovono il mondo, anche del pallone. Il formato a 48 ha permesso di qualificarsi a tante nazioni che altrimenti il mondiale avrebbero solo potuto sognarlo (anche perché, come abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, la distribuzione dei nuovi posti era piuttosto sbilanciata sugli altri continenti), e sono gli stessi piccoli Paesi che votano nel congresso Fifa e costituiscono il consenso del presidente Infantino. E poi più squadre significano automaticamente più partite, quindi più biglietti da vendere agli spettatori, diritti televisivi più cari per le pay tv: questo farà sì che il Mondiale raggiungerà un giro d’affari complessivo di circa 9 miliardi di dollari di fatturato, che diventano 13 nell’intero ciclo 2023-2026. Un record per la Fifa, il cui carrozzone si regge interamente su questa manifestazione (al contrario della Uefa, ad esempio, la quale può contare sia sugli Europei che sulla Champions).

A che prezzo però tutto ciò? La Fifa ha scelto di toccare un meccanismo quasi perfetto (come testimonia il fatto che l’edizione 2022 è stata ad unanime giudizio quella più bella di sempre), col rischio di rovinarlo. Sono almeno due le incognite della nuova formula. La prima è proprio di tipo numerico: le 48 squadre, e la necessità di inserire un ulteriore turno ad eliminazione diretta (i sedicesimi), fanno sì che dai 12 gironi da 4 passeranno non soltanto le prime due, ma anche le 8 migliori terze, in gruppi per altro di per sé non proprio proibitivi. Di fatto, la prima fase si trasforma in uno stillicidio un po’ inutile, con addirittura 72 partite per eliminare soltanto 16 squadre. La sproporzione è evidente. Poi c’è un altrettanto evidente tema di competitività. Le fiabe delle Cenerentole piacciono a tutti, seguiremo con curiosità le peripezie di Curacao &Co. Però è chiaro che aver allargato così tanto il numero delle partecipanti ha aperto il torneo a nazionali che non sembrano oggettivamente attrezzate per un palcoscenico simile, e la realtà del campo potrebbe essere durissima. Partite come Haiti-Brasile, Iraq-Francia o Giordania-Argentina rischiano di trasformarsi in delle “mattanze” sportive poco divertenti da vedere.

È normale che alla fine arrivino in fondo sempre le solite squadre più forti, ma lungo il percorso incontreremo anche qualche sorpresa? Sarà un’edizione appassionante e combattuta, o il gigantismo andrà a scapito dello spettacolo? La grande sfida dei Mondiali 2026 (e quelli del futuro: c’è già chi vorrebbe ampliare ulteriormente il numero delle squadre, fino a 64), è tutta qui. Un discorso che era già valso in parte per il Mondiale per club, lanciato la scorsa estate. Ma se allora le compagini asiatiche e sudamericane avevano tutto sommato retto l’impatto con le big europee (vuoi forse anche per un certo grado di rilassatezza di quest’ultime), stavolta non è così scontato che Infantino vinca la sua scommessa. Forse nemmeno gli interessa: la Fifa ha già vinto fuori dal campo.

X: @lVendemiale