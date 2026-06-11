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Ultimo aggiornamento: 8:13

Gli rubano il passaporto durante il matrimonio: Saud Abdulhamid rischia di non partire per il Mondiale | Domeniche Bestiali

di Cristiano Vella
Il terzino ex Roma, convocato dall'Arabia Saudita, ha passato ore di panico dopo la festa di nozze ad Amsterdam: fondamentale l'intervento dell'ambasciata
Gli rubano il passaporto durante il matrimonio: Saud Abdulhamid rischia di non partire per il Mondiale | Domeniche Bestiali
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Fine anno, periodo di scherzi, di lazzi, di frizzi e di feste. Eh già, mentre le Domeniche Bestiali volgono al termine tra playoff, playout e qualche torneo ufficiale non mancano le perle nei rapporti di arbitri e giudici sportivi. E non mancano le solite raccomandazioni estive: “Non uscire nelle ore più calde della giornata, bagnarsi la testa, bere molta acqua”. Equivocate, al solito, sui campi di provincia e non solo, ma non per questo bisogna buttare tutto nel secchio e viceversa. Feste di fine stagione dove non mancano le brutte sorprese, ma per fortuna per una stagione che finisce tornano supereroi di queste righe sciagurate.

BUONANOTTE AL SECCHIO
Eh sì, a volte si rischia veramente di buttare una stagione da incorniciare alle ortiche o peggio, in senso neppure troppo figurato. Ad Atessa, ad esempio, Promozione Abruzzo, dove la società ha beccato 1200 euro di multa perché: “Per gravi e reiterate intemperanze di propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale e del Commissario di Campo, nel corso della gara e alla fine della stessa, allorquando lanciavano in campo oggetti vari (bottiglie d’acqua vuote e piene, petardi e candelotti inesplosi e un cesto dell’immondizia).

FELICI MA-TRIMONI
Sì, il titolo è quello della canzone di Caparezza, che gioca sul suo dialetto. Avrà etichettato così Saud Abdulhamid i buontemponi che durante la festa del suo matrimonio ad Amsterdam gli hanno rubato il passaporto. Un evento che ha messo a forte rischio la partecipazione al Mondiale del terzino con la sua Arabia Saudita, per fortuna però l’ambasciata si è attivata tempestivamente per rifare il documento, con la partecipazione alla competizione non più a rischio.

ABBONDARE
Meglio abbondare, no? Nelle rustiche Domeniche Bestiali è quasi un mantra, con il caldo che diventa un’arma. Come? Con bottiglie e tappi da usare come munizioni, come nel caso della Spal (Ars et Labor Ferrara oggi in Eccellenza) multata di 3mila euro: “Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato getti d’acqua che attingevano un A.A sulla divisa. Lo stesso Ufficiale di gara veniva fatto oggetto del lancio di 20 bottigliette d’acqua vuote e semipiene nonché di tappi di bottiglia senza tuttavia essere colpito”.

DIBUGRAM
Eh già, torna il Santo patrono di questa rubrica, il Dibu che tanto abbiamo venerato quattro anni fa. L’amico Emiliano Martinez è pronto a mettere le sue mani sul pallone o su trofei come quello di miglior portiere e farne l’uso migliore come nel 2022, ma intanto le mani le mette sulla macchina fotografica, come nell’ultima amichevole della sua Argentina. Per stare vicino ai compagni infatti si è messo a bordocampo mimetizzato tra i fotografi.

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