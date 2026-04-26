Musetti c’è: vince e convince contro Griekspoor, è agli ottavi a Madrid. “Sono stato attento e lucido, senza innervosirmi”

Lorenzo Musetti batte Tallon Griekspoor in due set e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, il secondo su terra rossa. Il carrarino, numero 9 del ranking Atp, si è imposto 6-4, 7-5 sull’olandese, numero 33 Atp, in un’ora e 41 minuti di gioco, ottenendo così un’altra vittoria convincente dopo quella contro Hurkacz. Musetti ora sfiderà il ceco Jiri Lehecka per conquistare i quarti di finale per la seconda volta consecutiva dopo quelli ottenuti a Barcellona e poi persi contro Arthur Fils.

“Sono stati due set difficili ma ho giocato un buon tennis, è stato lui bravo a sfruttare la chance in un paio di momenti in cui ho rallentato un po’ ma sono stato sempre attento e lucido su quello che dovevo fare, senza innervosirmi, e quella è stata la chiave per ribaltare una situazione che poteva essere complicata“, ha poi spiegato Musetti a fine partita, analizzando la vittoria contro Griekspoor. Dopo una periodo complicato – cominciato con l’infortunio in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic – adesso Musetti cerca continuità per tornare ai vertici e al massimo della forma.

L’azzurro è partito forte subito, già nel primo game, quando alla seconda palla break ha strappato la battuta al suo avversario, parecchio falloso in apertura di partita. Un break che l’azzurro ha tenuto fino all’ottavo game, quando ha avuto un passaggio a vuoto e ha strappato la battuta a 15. Immediata però la reazione di Musetti, che nel game seguente, alla quarta palla break si è procurato la possibilità di servire per il set, poi chiuso per 6-4 al secondo set point.

Il secondo set è stato un parziale fotocopia, con Musetti che ha subito strappato il break nel quarto game, salvo poi perdere la battuta nel sesto gioco. Il break decisivo è arrivato a 30 nell’undicesimo game. Musetti ha servito molto bene, chiudendo con il 68% di prime in campo e quasi l’80% di punti vinti con il servizio. Solo 13 tra l’altro i non forzati dell’azzurro, che spesso ne commette di più visto lo stile di gioco offensivo. Una vittoria che dà così sicurezza e certezze a Musetti, alla ricerca della condizione migliore.