Il numero uno al mondo ha sconfitto il giovane danese per 6-2, 6-3 in meno di un'ora e mezza di partita: "Oggi è stato un match diverso, le condizioni di gioco erano migliori"

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Nessun problema per Jannik Sinner che supera agevolmente il terzo turno del Masters 1000 a Madrid e vola agli ottavi di finale. Il numero uno al mondo si è imposto facilmente sul 22enne qualificato danese Elmer Moller, numero 169 Atp, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 18 minuti di partita. Nel prossimo turno Sinner sfiderà Cameron Norrie per conquistare l’accesso ai quarti di finale.

Sinner ha condotto il match dall’inizio alla fine, sperimentando anche qualche soluzione nuova. Nel primo set l’azzurro ha da subito accelerato, trovando il break sia nel quarto gioco, sia nel sesto, portandosi sul 5-1. Qui ha provato qualche novità e ha perso la battuta per la prima e unica volta nel match, alla prima e unica palla break concessa. Poi però nel gioco successivo ha strappato il servizio per la terza volta nel set al suo avversario, chiudendo per 6-2. Il secondo set è stato di ordinaria amministrazione. Sinner non ha mai rischiato al servizio e a metà parziale, sul 3-2, ha strappato la battuta a Moller nell’unica palla break procuratasi nel secondo set, poi chiuso per 6-3 al primo match point. Una vittoria agevole per l’altoatesino, quando si entra nella fase decisiva del torneo, dove ci sarà anche Lorenzo Musetti.

“Oggi è stata una partita diversa, le condizioni di gioco erano migliori, l’avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti, cercando di essere solido. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno cosa succede”, ha spiegato l’altoatesino nella classica intervista post gara. “Sono contento. Qui più fa caldo e più la palla parte, vediamo cosa succede alla prossima”, ha ribadito. Poi alla domanda se sta imparando lo spagnolo, Sinner sorridendo ha detto: “Non ancora, l’obiettivo è impararlo in un anno e ho un fisioterapista argentino che aiuta”, prima di una gag poi diventata virale.

L’intervistatore gli ha infatti chiesto se usa qualche app per imparare lo spagnolo e Sinner ha risposto: “Duolingo o l’altra, mi pare si chiami Babbel“, ha spiegato facendo riferimento alle due applicazioni. L’intervistatore ha però frainteso, capendo “Bumble“, che è invece un’app di dating. A quel punto Sinner – tra tante risate – ha risposto: “Ah no no, non ho bisogno di un’app di incontri. Hai capito tu quello”.