Tutto il mondo del tennis tifa per rivedere il prima possibile un altro duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lunedì sera a Madrid lo spagnolo ha vinto quello fuori dal campo: è stato premiato ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport, come sportivo dell’anno. Sul campo invece ora sta vincendo Sinner, che a Montecarlo si è ripreso il numero 1. E per la rivincita c’è il rischio di dover aspettare ancora, visto l’infortunio al polso accusato da Alcaraz, che lo ha costretto a ritirarsi da Barcellona e saltare anche il Masters 1000 di Madrid. Lo spagnolo alla cerimonia di premiazione aveva un vistoso tutore al braccio destro. E ha annunciato che si sottoporrà a breve a nuovi test per capire quali possono essere i prossimi passi. La sua partecipazione agli Internazionali di Roma è da escludere, ma in bilico c’è anche la sua presenza al Roland Garros.

“Non posso dare percentuali” sulla possibilità di partecipare o meno al Roland Garros, “devo fare un altro esame, uno in più rispetto a quelli che ho già fatto”, “non è un esame diverso ma solo uno in più per vedere come va dopo una settimana di riposo e da lì decideremo cosa fare”. Questo ha spiegato Alcaraz a margine dei Laureus World Sports Awards. Saltare Barcellona e Madrid, “che sono tornei che ho aspettato tutto l’anno, per poter giocare davanti alla mia gente, fa molto male, però alla fine” gli infortuni, “sono cose che succedono nello sport professionistico e bisogna accettarle come un modo di imparare per il futuro, che ti renderà più forte”, ha aggiunto Alcaraz.

L’attenzione però è sempre sullo Slam parigino. E allora il numero 2 al mondo ha avvertito: “Ho una carriera molto lunga davanti per cui non ho paura di saltare quello che devo per potermi riprendere bene, speriamo non sia nulla e che presto io possa tornare in campo”. “Sforzarmi troppo per questo Roland Garros potrebbe seriamente compromettere le mie possibilità nel futuro”, ha sottolineato ancora Alcaraz.

Che ha poi spiegato di non essere nemmeno ossessionato dalla questione del numero 1: “Non mi preoccupa, la battaglia tra me e Jannik è molto bella, alcune settimane il numero 1 è lui, altre io. Penso che ora lui rimarrà numero 1 per un po’ più di tempo. Però alla fine la gara è molto lunga, abbiamo molti anni davanti e cerchiamo di fare al meglio i tornei, il lavoro e il numero 1 arriverà dopo aver fatto le cose bene”. Quindi Alcaraz ha concluso: “La cosa principale per me ora è guarire e poi fare le cose come le stiamo facendo”.