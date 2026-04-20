L’allarme intorno a Carlos Alcaraz in Spagna cresce giorno dopo giorno. Quanto è grave il suo infortunio al polso accusato a Barcellona? Se lo chiedono tutti i media sportivi iberici, senza riuscire a fornire una reale risposta. Ma i segnali che arrivano non sono molto incoraggianti. Anzi, spaventano i fan dello spagnolo e tutti gli appassionati di tennis. El Mundo Deportivo ha definito “scioccante” la prima foto pubblica di Alcaraz dopo l’annuncio del suo ritiro. Lo scatto, diventato virale sul web, lo ritrae con un vistoso tutore a coprire metà del braccio destro, dal polso fino quasi al gomito.

A questa immagine si uniscono le parole pronunciate poche ore prima da Feliciano López, ex tennista e oggi direttore del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 pronto a cominciare sulla terra rossa della capitale spagnola con Jannik Sinner al via ma non il beniamino di casa. “Spero che Alcaraz si riprenda al più presto perché è una stagione importante per lui”, ha detto in un’intervista a Radioestadio Noche su Onda Cero. Poi Feliciano López, parlando di un possibile rientro, ha aggiunto: “Roma mi sembra quasi impossibile e spero che sarà pronto per il Roland Garros“. Un’altra doccia gelata.

Alcaraz aveva accusato dolore al polso durante il match contro il finlandese Otto Virtanen, primo turno dell’Atp 500 di Barcellona. Aveva chiesto l’intervento del fisioterapista, poi aveva proseguito e vinto l’incontro. Non sembrava nulla di strano, semmai un po’ di stanchezza e di logoramento dell’articolazione. Invece poi è arrivato l’annuncio del ritiro dal torneo di Barcellona. E pochi giorni dopo anche il forfait da Madrid, che ha fatto capire a tutti come l’infortunio di Alcaraz fosse qualcosa di serio. Quanto sia grave, invece, ancora non è chiaro.

Di certo, Alcaraz potrebbe a questo punto pensare di rientrare direttamente al Roland Garros. Perderebbe i 1000 punti guadagnati un anno fa vincendo Roma e vedrebbe aumentare il suo divario in classifica da Sinner, ma per il campione murciano a questo punto lo Slam parigino diventa l‘obiettivo più realistico da inseguire sulla sua amata terra rossa. Nella speranza che invece l’infortunio non sia ancora più grave, costringendolo a rientrare direttamente a giugno per i tornei su erba e Wimbledon.