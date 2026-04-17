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Ultimo aggiornamento: 16:44

L’annuncio di Alcaraz: il problema al polso è grave, salta il Masters 1000 di Madrid. “Mi fa molto male”. Sinner giocherà Roma da numero 1

di Redazione Sport
Lo spagnolo non ha ancora recuperato dall'infortunio accusato a Barcellona, Atp 500 da cui si è ritirato dopo la vittoria nel primo match
L’annuncio di Alcaraz: il problema al polso è grave, salta il Masters 1000 di Madrid. “Mi fa molto male”. Sinner giocherà Roma da numero 1
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“Ci sono notizie che sono molto difficili da dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo”. Con un breve messaggio sui social Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait anche al Masters 1000 di Madrid dopo quello del 2025. Il problema al polso accusato a Barcellona non è ancora stato risolto e con un Roland Garros che si avvicina sempre di più, l’atleta spagnolo ha deciso di non rischiare e provare ad arrivare al meglio agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros.

Nella giornata di mercoledì, lo spagnolo in una conferenza stampa post ritiro aveva annunciato il suo forfait dall’Atp 500 della Catalogna, parlando dell’infortunio come un problema “più serio di quanto tutti ci aspettassimo“. “Mi fa male soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l’affetto di sempre e speriamo di vederci presto”, si conclude il post del murciano. Con la decisione di Alcaraz di non giocare il Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner è sicuro di arrivare al torneo di Roma come numero 1 del mondo, a prescindere dalla scelta o meno di giocare il mille spagnolo. Ed è probabile che l’altoatesino mantenga la testa della classifica anche dopo il torneo italiano. Alcaraz dovrà difendere la vittoria sia a Roma che al Roland Garros. In totale – in due tornei – difenderà quindi 3mila punti contro i 1800 di Sinner.

Sinner, che giovedì ha ripreso ad allenarsi, atterrerà a Madrid sabato sera e, dopo i primi contatti con la Caja Magica, deciderà se giocare o meno un torneo che non gli ha mai portato troppa fortuna (nel 2024, ultima partecipazione, si ritirò prima dei quarti per un problema a un’anca), ma che potrebbe garantirgli punti in classifica e soprattutto un altro record. Nessuno, infatti, ha mai conquistato 5 Masters 1000 di fila. Lui è fin qui a quota quattro tra 2025 e 2026: Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e il quinto potrebbe essere proprio Madrid. Servirà però adesso calcolare bene rischi e vantaggi: all’orizzonte – sempre più vicini da calendario – ci sono gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, i due tornei sulla terra rossa più importanti per l’altoatesino.

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