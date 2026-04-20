Arresti per escort di lusso a Milano: c’era anche il pacchetto “servizio dopopartita”, coinvolti diversi calciatori di Serie A

Un numero "consistente" di giocatori figurano tra i clienti della società al centro dell'inchiesta per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I loro nomi sarebbero riportati solo in parte nell'ordinanza del gip

Un numero “consistente” di calciatori di Serie A figurano tra i clienti della società finita al centro di una indagine della Procura di Milano contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese. Secondo quanto emerge dall’inchiesta, infatti, ai giocatori veniva offerto loro un vero e proprio “servizio dopopartita“. Il pacchetto completo costava alcune migliaia di euro e comprendeva serate in locali di lusso, poi camere in alberghi altrettanti costosi ed escort.

Nell’ordinanza della giudice per le indagini preliminari di Milano, Chiara Valori, sarebbero riportati solo in parte i nomi dei clienti noti. Si tratta di giocatori non solo residenti in Lombardia, ma anche di sportivi in trasferta a Milano che avrebbero comprato questi “servizi all inclusive” dopo le loro partite. Per ora l’inchiesta ha portato a quattro arresti ai domiciliari e al sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro.