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Ultimo aggiornamento: 13:23

Maxi-rissa in Strasburgo-Mainz: la situazione degenera, devono intervenire anche gli steward | Video

di Redazione Sport
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I francesi travolgono gli avversari 4-0 e conquistano una clamorosa qualificazione alle semifinali di Conference League. Al fischio finale però succede di tutto
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Finale ad alta tensione in Strasburgo-Mainz: i francesi travolgono gli avversari 4-0 e ribaltano il 2-0 dell’andata, conquistando una clamorosa qualificazione alle semifinali di Conference League. Ma dopo il triplice fischio scoppia il caos: l’esultanza provocatoria di Godo sotto il settore ospiti accende gli animi e scatena la reazione dei giocatori del Mainz.

Ne nasce una maxirissa in campo, con spintoni e parapiglia generale. Coinvolti diversi calciatori, mentre Oyedele finisce a terra. Servono gli steward per riportare la calma. Alla fine il direttore di gara decide di graziare molti giocatori. L’unico espulso è Amiri, il primo a spintonare Godo e far scattare la rissa.

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