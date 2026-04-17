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Ultimo aggiornamento: 19:07

Musetti è fuori ai quarti di Barcellona: netta sconfitta contro Arthur Fils

di Redazione Sport
Il 21enne francese vince 6-3 6-4 e conferma la sua ascesa. Per l'azzurro invece ancora mancano fiducia e condizione
Musetti è fuori ai quarti di Barcellona: netta sconfitta contro Arthur Fils
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Niente da fare per Lorenzo Musetti. A Barcellona sono arrivati i primi segnali di risveglio dopo l’infortunio, ma la settimana del 24enne toscano si ferma ai quarti di finale, con una sconfitta netta contro Arthur Fils. Il francese si impone in due set: 6-3 6-4 in un’ora e un quarto di gioco. Sono bastati due break, sempre nel momento decisivo del set, per indirizzare la sfida.

Musetti sta lentamente ritrovando fiducia e condizione. Dopo il ko in Australia – la sconfitta per ritiro contro Djokovic – era arrivato a Barcellona con appena due match e due sconfitte sulle gambe. È arrivato il primo successo contro Landaluce, poi un’altra vittoria contro Moutet. Fils però era il primo avversario di un certo calibro: il 21enne francese un anno fa ha raggiunto il suo best ranking, al numero 14 Atp, e negli ultimi tornei ha dimostrato di aver trovato nuovamente il suo miglior tennis, come dimostra la semifinale raggiunta a Miami. Oggi ha dimostrato di essere in uno stato di forma migliore del rivale azzurro.

Nessun rimpianto quindi per Musetti, che ha giocato per lunghi tratti alla pari ed è mancato proprio quando c’era il bisogno di alzare il livello. Il primo break lo ha subito all’ottavo gioco, dopo aver avuto anche una chance per andare 4 pari. Il secondo è stato quasi un déjà vu, al crepuscolo del match. Il problema, semmai, è che il toscano non ha mai avuto nemmeno una palla break a disposizione. Il che racconta appunto di una partita quasi sempre in controllo per Fils.

Musetti sta faticando – forse anche più del previsto – per ritrovare il ritmo partita e i colpi che lo avevano portato ai vertici del ranking Atp. Oggi occupa la posizione numero 9. Un anno fa sulla terra rossa Musetti aveva giocato una stagione straordinaria, arrivando fino alle semifinali sia a Roma sia a Parigi. Ripetere quelle imprese ora sembra molto difficile, il tempo stringe.

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