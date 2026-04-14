Musetti torna a sorridere dopo l’infortunio: vince a Barcellona e va agli ottavi. Successo anche per altri tre italiani

Lorenzo Musetti torna a sorridere. A distanza di quasi tre mesi dall’infortunio agli Australian Open contro Novak Djokovic, l’azzurro ha ritrovato la vittoria nel primo turno all’Atp 500 di Barcellona. 7-5, 6-2 in un’ora e 27 minuti contro Martin Landaluce, tennista 20enne spagnolo emergente che sta pian piano scalando posizioni nel ranking. Una vittoria non scontata e non semplice per Musetti, che aveva anche avuto un altro problema fisico al braccio a marzo, prima di Miami. Ed è un successo che lascia tanti buoni segnali: una ritrovata serenità mentale e una buona condizione fisica. Lo ha dimostrato nel primo set, quando da sotto 3-0 è riuscito a rimontare e a vincere per 7-5. E ha dimostrato buona forma fisica nel secondo set, quando dopo un primo parziale tiratissimo, ha alzato ritmo e livello vincendo per 6-2.

Una partita che è anche una bella iniezione di fiducia per il tennista italiano, che ora dovrà trovare continuità a Barcellona, dove ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, magari trovando Carlos Alcaraz in finale. Dopo l’infortunio in Australia contro Novak Djokovic del 28 gennaio, Musetti aveva perso al secondo turno (al primo aveva un bye) a Indian Wells contro Martins Fucsovics e a Montecarlo – al primo turno – contro la sorpresa Valentin Vacherot. Ora il ritorno al successo.

Ma quello di Lorenzo Musetti non è stato l’unico successo dell’Italia del tennis nella giornata del 14 aprile. Perché nonostante non ci sia Jannik Sinner, gli italiani si fanno rispettare tra Barcellona e Monaco di Baviera (entrambi sono due 500): a Barcellona – oltre a Lorenzo Musetti – ha vinto anche Lorenzo Sonego, che in una battaglia di due ore e 37 minuti ha sconfitto Pedro Martinez in tre set. A Monaco di Baviera invece successi sia per Luciano Darderi – in tre set contro il cinese Zhang con i parziali di 7-6, 3-6, 6-1 – sia per Flavio Cobolli, che ha battuto il giovanissimo tedesco Diego Dedura indue set (6-4, 7-5). En-plein azzurro tra Germania e Spagna: quatto successi in quattro match giocati.