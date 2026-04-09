L'azzurro ha chiuso con solo il 45% di prime palle in campo e non ha mai trovato incisività con il diritto, suo colpo migliore: avanza il brasiliano, che ora sfida Zverev

Matteo Berrettini perde in due set contro il giovane Joao Fonseca e saluta il Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro – reduce da una bella prestazione contro Medvedev al secondo turno, con un doppio bagel – è uscito sconfitto 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti nella sfida contro Fonseca, che a 19 anni e 227 giorni diventa il più giovane a raggiungere i quarti di finale a Montecarlo da Rafael Nadal (18 anni e 312 giorni) nel 2005. Per Berrettini è stata una giornata storta: il tennista italiano non ha mai trovato continuità al servizio – chiudendo con il 45%, troppo poco per uno come lui – e soprattutto Fonseca è stato bravissimo a neutralizzare da subito il suo diritto, suo colpo migliore, tenendo una certa regolarità nel suo tennis nel corso di tutta la partita.

Solido da fondo campo ed efficace anche nelle discese a rete, Fonseca ha indirizzato il primo set con il break arrivato nell’ottavo gioco. Nel secondo parziale, dopo un botta e risposta iniziale con break e controbreak, il giovane brasiliano ha preso definitivamente il controllo dal 2-2, vincendo ben quattro game consecutivi. Si conclude così agli ottavi, come un anno fa, l’avventura di Matteo Berrettini a Montecarlo. Per lui comunque rimane una settimana positiva, dove è tornato a battere un top ten dopo un anno (Medvedev). Il brasiliano invece continua la sua avventura nel torneo e nel prossimo turno affronta il tedesco Zverev, che ha battuto Bergs 6-2 7-5.