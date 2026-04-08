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Ultimo aggiornamento: 15:11

Clamoroso a Montecarlo, Berrettini distrugge Medvedev e gli rifila un doppio bagel: è agli ottavi senza perdere game

di Domenico Cannizzaro
Il russo ha commesso tantissimi errori e non è mai stato in partita: l'italiano comunque ha mostrato una buona tenuta fisica e grande concentrazione
Clamoroso a Montecarlo, Berrettini distrugge Medvedev e gli rifila un doppio bagel: è agli ottavi senza perdere game
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Che Medvedev non sia un amante della terra rossa è una cosa risaputa, ma alzi la mano chi si aspettava una partita simile al secondo turno del primo Masters 1000 su terra. Matteo Berrettini demolisce Daniil Medvedev per 6-0, 6-0 in 51 minuti, gli rifila un doppio bagel e vola agli ottavi in un match incredibile, con il solito show non felice del russo. Tantissimi ovviamente i demeriti del russo, ma con un risultato simile non poteva essere altrimenti: 27 gratuiti, solo 3 vincenti, un ace e 5 doppi falli.

Numeri impietosi di fronte a una prestazione invece solida, di grande concentrazione e attenzione da parte dell’italiano, che finalmente ha fatto vedere qualcosa di buono dopo diversi problemi fisici. Medvedev non era nemmeno partito male: nel primo game – su servizio Berrettini – si è procurato due palle break non consecutive, ma non è riuscito a sfruttarle, complice anche un gran tennis giocato dall’italiano in entrambi i punti. Da lì si è spento l’interruttore: Medvedev si è innervosito, ha spaccato una racchetta a metà del secondo set dopo averla sbattuta a terra per un minuto, prendendo inevitabilmente un warning.

Da quel momento Berrettini è bravo e attento a non commettere sbavature e non concedere occasioni all’avversario di tornare in partita. Nel prossimo turno Berrettini affronterà il vincente del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech. Tra ritiro di Bautista Agut e 6-0, 6-0 a Medvedev, intanto, l’italiano è al terzo turno senza aver mai perso un game.

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