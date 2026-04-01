È ribattezzata “fantasma delle foreste” per la sua furtività e il carattere schivo. È la lince, magnifico felino perseguitato da cacciatori e bracconieri fino all’estinzione, nel XX secolo, e che oggi in Italia conta pochissimi individui (lungo tutto le Alpi sono circa 250). Quella che vedete nel video, immortalata dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si aggira tra i boschi innevati della Val d’Ossola.

La polizia provinciale, coordinata dal comandante Riccardo Maccagno, la sta “seguendo” da anni, con un costante monitoraggio. L’esemplare maschio, dopo l’analisi del mantello, risulta essere quello già individuato nel 2022, e che frequenta il Piemonte orientale e scavalla spesso e volentieri in Svizzera, nel Canton Ticino. Altri esemplari fanno lo stesso lungo il confine tra il Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia. Una presenza rara e importantissima per la nostra biodiversità.