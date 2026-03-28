Secondo weekend consecutivo per la Motogp. Questa volta si corre ad Austin, negli Usa, in uno dei circuiti più rinomati dell’intero Mondiale. Nella seconda gara c’era stata una storica doppietta Aprilia in Brasile, con la casa italiana che aveva dominato sul circuito di Goiania, trovando la vittoria con Marco Bezzecchi e il secondo posto con Jorge Martin. Ma era stato un weekend particolare, per le varie problematiche che avevano riguardato la pista brasiliana, dove si è tornati a correre a distanza di quasi 40 anni.

La gara era addirittura stata ridotta di 8 giri (23 invece di 31) per “degradazione della pista”. Adesso a Austin Marco Bezzecchi vuole però continuare il trend positivo – con due vittorie nelle prime due gare che lo hanno portato ovviamente in testa al Mondiale – e provare a conquistare il successo anche nel Gp statunitense. Cerca riscatto invece Marc Marquez, che nelle prime prove libere del venerdì è caduto senza particolari conseguenze.

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MotoGP, Gp Usa 2026: dove vedere in diretta tv e streaming

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp degli Usa? Tutto il weekend viene trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky (il canale di riferimento è Sky Sport MotoGP, 208), oltre che in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio degli Usa è visibile anche in chiaro su TV8 (e in streaming su tv8.it), che trasmetterà in diretta qualifiche e Sprint del sabato, mentre le gare della domenica saranno disponibili in differita. Attenzione anche al fuso orario: sia la Sprint del sabato che la gara della domenica scatteranno alle 19:00 ora italiana.

Sabato 28 marzo 2026

Prove libere 3 Moto3 dalle 14:40-15:10: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Prove libere 3 Moto2 dalle 15:25 alle 15:55 Moto2: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Prove libere 3 MotoGp dalle 16:10 alle 16:40: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Qualifiche MotoGP dalle 16:50 alle 17:30: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Qualifiche Moto3 dalle 18:45 alle 19:25: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Qualifiche Moto2 dalle 19:40 alle 20:20: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Gara Sprint MotoGP alle 21: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Domenica 29 marzo 2026

Warm Up MotoGP dalle 17:40 alle 17:50: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Gara Moto3 alle 19: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Gara Moto2 alle 20:15: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Gara MotoGP alle 22: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

MotoGP, Gp Usa 2026: dove vedere la replica in differita

Le gare del Gp degli Usa sono disponibili anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it, ma in differita nella giornata di domenica. TV8 trasmetterà invece in diretta nella giornata di sabato le qualifiche delle tre classi e la Sprint della MotoGP.

Domenica 29 marzo

Gara Moto3 alle 20:15 su TV8 e in streaming su tv8.it

Gara Moto2 alle 21:30 su TV8 e in streaming su tv8.it

Gara MotoGP alle 23:00 su TV8 e in streaming su tv8.it