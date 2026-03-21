Clamoroso quel che è accaduto prima della gara Sprint del Gp del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGp: sul circuito di Goiania si è aperto un buco in pista. Il cratere nell’asfalto, proprio sul rettilineo d’arrivo, ha costretto gli organizzatori a una riparazione in extremis.

Secondo quanto riferito dalla direzione gara, il grosso buco in pista è dovuto alle forte piogge che sono cadute in questi giorni sul circuito di Goiania, provocando allagamenti. Il terreno sottostante, colmo di acqua, avrebbe quindi ceduto all’improvviso.

La buca è stata riempita, ma la gara Sprint è stata rinviata di un’ora 20 minuti: il via ufficiale, previsto alle ore 19 italiane, è stato posticipato prima alle 19.20 e poi ancora, fino alle ore 20.20.

La Sprint è stata poi vinta da Marc Marquez, davanti a Fabio Di Giannantonio, che aveva condotto fin dalla partenza e si è visto superare al terz’ultimo giro. Ritrova il podio Jorge Martin, che ha preceduto l’altra Aprilia di Marco Bezzecchi.

MOTOGP BRASILE – ORDINE DI ARRIVO SPRINT

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