MotoGp, Aprilia domina in Brasile: Bezzecchi davanti a Martin, vola in testa al Mondiale | Ordine d’arrivo e nuova classifica

Storica doppietta di Aprilia in Brasile. La casa italiana domina sul circuito di Goiania, trovando la vittoria con Marco Bezzecchi e il secondo posto con Jorge Martin. Per il pilota riminese è il successo in due gare, che lo proietta in testa al Mondiale 2026 di MotoGp. Il suo primo rivale per il titolo, Marc Marquez, ha chiuso fuori dal podio, battuto al termine di uno splendido duello da Fabio Di Giannantonio, che si è preso così la terza piazza. Le due Ducati – ufficiale e Team VR46 – che avevano dato segnali di risveglio nella Sprint, sono state però nettamente battute dalle Aprilia. Per Bezzecchi è la quarta vittoria consecutiva: il primato in classifica, che aveva già assaporato dopo Argentina e Austin 2023, questa volta sembra l’alba di una stagione da grande protagonista.

Su una gara ridotta di 8 giri (23 invece di 31) per “degradazione della pista”, Bezzecchi è partito a fionda dalla griglia e non si è più fermato. Ha scavato a suon di giri veloci un gap superiore ai due secondi, con un ritmo insostenibile per tutti gli altri. Nel frattempo anche Martin risaliva forte: dopo il duello con Acosta, lo spagnolo ci ha messo un attimo ha riportarsi in scia alle due Ducati, per poi superarle in un sol boccone. Così, Marquez e Di Giannantonio si sono ritrovati a lottare per il podio, mentre Martin volava via, anche lui sempre più a suo agio su una Aprilia stellare. Come dimostra anche il quinto posto di Ai Ogura.

Pedro Acosta ha provato a lottare ma chiude settimo: la sua Ktm non gli permette di stare con i migliori. Sesto Alex Marquez, che deve stare attento ora al suo compagno di scuderia Fermin Aldeguer, ottavo e in ripresa dall’infortunio. Fuori dalla top ten Luca Marini, undicesimo con la Honda e davanti a Franco Morbidelli, peggiore delle Ducati al traguardo. Escluso ovviamente Pecco Bagnaia, che è caduto rovinosamente intorno a metà gara, quando era comunque lontanissimo dai primi. Il suo 2026, per ora, sembra la prosecuzione dell’incubo della passata stagione.

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