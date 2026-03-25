Cantone nuovo procuratore di Salerno: la nomina del Csm. Ma tre consiglieri in quota centrodestra si astengono

Il plenum del Csm ha nominato Raffaele Cantone nuovo procuratore di Salerno e questa non è una notizia: l’attuale procuratore di Perugia era l’unico candidato, designato all’unanimità in commissione, con un curriculum granitico. Fanno notizia invece le ben quattro astensioni, del consigliere togato indipendente Andrea Mirenda e dei consiglieri laici Daniela Bianchini (FdI), Isabella Bertolini (FdI) e Claudia Eccher (Lega).

Queste ultime tre astensioni hanno il sapore del fallo di reazione all’esito del referendum e della vittoria schiacciante del No. Nelle ultimissime settimane di campagna referendaria, infatti, l’ex capo dell’Autorità nazionale anticorruzione si è schierato apertamente contro la riforma Nordio, ed ha partecipato all’affollatissima manifestazione organizzata dal comitato ‘Giusto dire No’ il 16 marzo al Teatro Diana a Napoli, al fianco del procuratore di Napoli Nicola Gratteri e a tanti altri esponenti della magistratura, del giornalismo e delle professioni.

Rubricate le astensioni su Cantone sotto la dicitura ‘segnale politico’ verso un magistrato di grande preparazione, e da sempre in prima linea nella lotta al clan dei Casalesi e alla corruzione, la seduta odierna del Csm ha sancito anche altre nomine significative per lo scacchiere delle procure campane.

Da Catanzaro, dove ha lavorato a lungo con Gratteri, torna a Napoli e ad affiancarlo in qualità di procuratore aggiunto Giancarlo Novelli, che nel capoluogo partenopeo fu pm di importanti inchieste di pubblica amministrazione. Coperta anche la casella di procuratore di Nocera Inferiore: è stata assegnata all’unanimità a Luigi Alberto Cannavale, che lascia il ruolo di aggiunto a Salerno. Verrà sostituito da Maurizio Cardea, in arrivo da Potenza. Anche per Cardea è un ritorno in un ufficio dove ha lavorato per anni.