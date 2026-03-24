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Ultimo aggiornamento: 12:16

“Sinner è stato dolcissimo con mia figlia. Spero che più avanti lei capisca con chi stava parlando”: il racconto di Belinda Bencic

di Redazione Sport
L'azzurro si è fermato a parlare con la bimba della tennista svizzera, strappandole un sorriso e passandole un pallone: "Lei è diffidente verso chiunque"
“Sinner è stato dolcissimo con mia figlia. Spero che più avanti lei capisca con chi stava parlando”: il racconto di Belinda Bencic
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“È stato molto dolce. Jannik è stato gentilissimo con mia figlia. Lei è diffidente verso chiunque, spero che più avanti si renda conto di chi le stava parlando“. Belinda Bencic batte Amanda Anisimova al Masters 1000 di Miami, ma nel post gara uno dei primi pensieri va a Jannik Sinner. Nonostante il successo in due set, infatti, a suscitare l’interesse del pubblico e della giornalista nel corso della classica intervista in campo post gara è stato quanto accaduto con il tennista italiano nel pre gara.

Prima della sfida contro Corentin Moutet, il numero due al mondo ha passato alcuni attimi con la figlia di Belinda Bencic, che solo pochi giorni fa ha vinto il torneo di doppio misto a Indian Wells con Flavio Cobolli. Momenti teneri, con Sinner che è andato a salutare la tennista svizzera, in quel momento impegnata a giocare con la figlia in un prato, con un pallone da calcio. A quel punto l’altoatesino si è fermato a parlare con la bambina, passandole anche la palla per giocare insieme. La bimba lo ha prima guardato con sguardo incerto, poi ha sorriso. Infine l’azzurro l’ha salutata facendole una carezza tra i capelli. Sinner è poi arrivato sul Centrale, vincendo contro Corentin Moutet al terzo turno del Masters 1000 di Miami per 6-2, 6-4.

In alcuni video successivi si vede Sinner riscaldarsi palleggiando con un pallone, con anche buona destrezza tecnica. Immagini che hanno scatenato l’ironia del pubblico in vista della prima sfida playoff della nazionale italiana di Rino Gattuso per strappare il pass per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo a Bergamo: “Caro Gattuso, mentre tu convochi Barella e compagnia per salvarti ai playoff… noi qui abbiamo già il fenomeno pronto. Peccato giochi a tennis”, scrive qualcuno sotto il video.

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