L'azzurro batte Moutet con un netto 6-1 6-4. Fanno 26 set vinti di fila nei Masters 1000, due in più del precedente primato di Djokovic. Ora gli ottavi: sono rimasti solo altri due top ten

Jannik Sinner batte il francese Corentin Moutet e passa agli ottavi del Masters 1000 di Miami. Il cemento della Florida sta tradendo tantissimi big, non solo Carlos Alcaraz. Nell’ultimo turno sono caduti anche Medvedev, Auger-Aliassime e Mensik. Sinner invece viaggia spedito: netta vittoria in due set contro l’ostico francese, 6-1, 6-4. Fanno 26 set vinti di fila nei Masters 1000, due in più della precedente serie record di Novak Djokovic.

L’altoatesino gestisce a meraviglia l’estro di Moutet. Anzi si concede pure discese a rete e qualche variazione sul tema. Tanto c’è il servizio a metterlo al riparo da cattive sorprese. Il cammino di Sinner proseguirà contro il 21enne USA Alex Michelsen (40 ATP), che ha piegato in rimonta il cileno Alejandro Tabilo (41) 3-6, 6-3, 6-4 diventando il terzo statunitense più giovane dal 2000 a raggiungere almeno gli ottavi a Indian Wells e Miami nella stessa stagione. Si incontreranno per la terza volta, sempre negli Usa: Sinner ha vinto entrambi i precedenti nel 2024, a Cincinnati e allo US Open, senza perdere nemmeno un set.

A Miami, oltre a Sinner, agli ottavi sono rimasti in corsa solamente altri due top ten: Alexander Zverev e Taylor Fritz. L’americano a questo punto è diventato uno dei favoriti della parte alta del tabellone, dove però affronterà subito il ceco Jiri Lehecka. In alto ci sono diversi outsider e top 30 che hanno la grande occasione di arrivare fino alla finale. Nella parte bassa invece restano Sinner e Zverev, appunto. Il tedesco a un ottavo sulla carta agile e poi affronterà il vincente di Humbert-Cerundolo. Sinner invece, se dovesse superare indenne anche l’ostacolo Michelsen, potrebbe trovarsi di fronte un altro americano: Francis Tiafoe.

Il tabellone del Miami Open 2026

│ S. Korda (32) │

│ M. Landaluce (Q) │

│ J. Lehecka (21) │

│ T. Fritz (6) │

│ T. Etcheverry (29) │

│ T. Paul (22) │

│ V. Vacherot (24) │

│ A. Fils (28) │

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│ U. Humbert (31) │

│ F. Cerundolo (18) │

│ Q. Halys │

│ A. Zverev (3) │

│ T. Atmane │

│ F. Tiafoe (19) │

│ A. Michelsen │

│ J. Sinner (2)│