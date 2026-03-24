Bella ciao al termine della conferenza stampa. È successo a Bari, quando il presidente provinciale dell’Anpi, l’ex magistrato Nicola Colaianni, ha dato il via alla canzone, seguito dalle persone presenti, dopo la vittoria al referendum sulla giustizia. La conferenza stampa era stata promossa dai magistrati, dalla “Società civile per il No” che comprende Anpi, Libera e la Cgil e da “Avvocati e Avvocate per il No”.

Come si vede nel video, quasi tutti hanno cantato e battuto le mani. A margine la presidente dell’Anm di Bari Antonella Cafagna e la giudice Ilaria Casu, coordinatrice del Comitato “Giusto dire No” hanno precisato che si è trattata di una iniziativa “non concordata e non condivisa preventivamente”. Ieri a Napoli i magistrati, dopo l’esito del referendum, hanno esultato cantando proprio “Bella Ciao” e questo ha sollevato polemiche nelle ultime ore.