L’azzurra vola a 6,87 metri, sfiorando l’oro conquistato da De Sousa (6,92). Sul podio anche Linares con 6,80. Per l’Italia è la quarta medaglia della rassegna indoor.

Dopo il magnifico oro di Nadia Battocletti nei 3000 metri ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, arriva una grande prestazione per Larissa Iapichino. L’azzurra conquista la medaglia d’argento nel salto in lungo femminile, fermandosi a 6,87 metri, alle spalle di De Sousa, che ha vinto l’oro con un salto di 6,92 metri.

Il salto di Iapichino – figlia della due volte iridata Fiona May – è arrivato nel momento più cruciale della competizione, quando serviva una risposta alla misura della portoghese De Sousa. L’azzurra ha mostrato coraggio e precisione, costringendo la rivale a replicare immediatamente per mantenere la leadership.

Sul podio è salita anche la brasiliana Natali Linares, con un salto di 6,80 metri, che completa il terzetto delle migliori. Per l’Italia, il podio di Iapichino rappresenta la quarta medaglia conquistata a Torun, dopo gli ori di Andy Diaz (triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri). Un bottino che rappresenta già un record per l’Italia: mai erano arrivati tre ori in una singola rassegna iridata indoor.