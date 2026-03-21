Nadia Battocletti si conferma grandiosa: la campionessa trentina vince la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica in corso a Torun, in Polonia. Battocletti ha battuto in volata la statunitense Emily Mackay e l’australiana Jessica Hull, chiudendo con il tempo di 8’57″64. Dodicesima l’altra azzurra Micol Majori.

Per l’Italia si tratta del secondo titolo iridato conquistato nella rassegna polacca dopo quello vinto ieri da Andy Diaz nel salto triplo. Per Battocletti è invece il primo titolo iridato, dopo l’argento e il bronzo conquistati ai Mondiali di Tokyo 2025. Negli ultimi due anni la 25enne di Cles è diventata una delle più forti mezzefondiste al mondo: il doppio oro europeo a Roma 2024, l’argento olimpico a Parigi, poi altri 5 ori tra gli Europei di cross e quelli su strada. L’oro iridato, seppure indoor, è un altro gradino di una carriera in scintillante ascesa.