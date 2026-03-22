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Ultimo aggiornamento: 11:35

Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer, le lacrime della campionessa dopo l’annuncio dello speaker

di Redazione Sport
"Weekend magico, sono veramente troppo contenta per Sofia, se la merita. Oggi l’ho vista emozionatissima, di solito non si lascia mai andare. È il coronamento di una stagione perfetta" dice Pirovano che sabato ha conquistato la coppa del mondo in discesa
Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer, le lacrime della campionessa dopo l’annuncio dello speaker
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Dopo l’impresa un po’ a sorpresa di Laura Pirovano nella discesa libera, ecco una vittoria che porta lo sci azzurro nella storia dopo i trionfi delle Olimpiadi. Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer. Si tratta della prima coppa di Super-G nella sua carriera, il quinto globo di specialità in assoluto dopo i quattro vinti in discesa. Una vittoria bagnata dalle lacrime di gioia all’annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l’unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue spalle. Goggia aveva vinto il bronzo nella discesa alla Olimpiadi ma era uscita nella gara di Super G.

Weekend magico, sono veramente troppo contenta per Sofia, se la merita. Oggi l’ho vista emozionatissima, di solito non si lascia mai andare. È il coronamento di una stagione perfetta” dice Pirovano commentando il successo della compagna di squadra. “Oggi ho fatto questo Super-G perché me lo volevo godere e così è stato, ma sapevo che non sarei stata così veloce. Ci vediamo alle finali del Gigante”.

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