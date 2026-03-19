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Ultimo aggiornamento: 12:30

Referendum, Salvini: “Se vince il sì, giustizia più veloce”. Ma la senatrice leghista Bongiorno avvertiva: “Un ignorante può pensarla così”

di Simone Bauducco
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Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega a margine di un incontro per il Sì a Milano
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A pochi giorni dal voto, Matteo Salvini non ha dubbi. E a margine di un evento per il Sì a Milano, conferma che se vince il sì la giustizia italiana sarà più efficiente e veloce. Peccato che soltanto due mesi fa, la senatrice Giulia Bongiorno, dello stesso partito del vice premier, in Aula avvertiva: “Chi è che ha detto che questa riforma deve incidere sui temi e sull’efficienza della giustizia? Un ignorante può pensare una cosa del genere”.

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A cura di Paolo Frosina
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