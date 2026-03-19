A pochi giorni dal voto, Matteo Salvini non ha dubbi. E a margine di un evento per il Sì a Milano, conferma che se vince il sì la giustizia italiana sarà più efficiente e veloce. Peccato che soltanto due mesi fa, la senatrice Giulia Bongiorno, dello stesso partito del vice premier, in Aula avvertiva: “Chi è che ha detto che questa riforma deve incidere sui temi e sull’efficienza della giustizia? Un ignorante può pensare una cosa del genere”.