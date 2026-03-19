Derubato di due tavole da snowboard mentre riceve l’oro vinto: disavventura per il campione paralimpico Perathoner

L'atleta ha vinto due gare: lo snowboard cross e nel banked slalom a Milano Cortina 2026. L'accaduto proprio durante la premiazione di quest'ultima: "Hanno attacchi molto rari"

Disavventura per Emanuel Perathoner, campione paralimpico nello snowboard cross e nel banked slalom a Milano Cortina 2026, che su Instagram ha denunciato il furto di due tavole. “Venerdì 13 marzo, durante la premiazione della gara di Banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortina, nell’impianto Socrepes, qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas FC – scrive – Le tavole sono riconoscibili perché hanno un numero di serie, mentre gli attacchi sono pezzi molto rari: uno grigio e viola (edizione limitata) e l’altro giallo e nero (uno di soli due esemplari esistenti al mondo). Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione, vi prego di contattarmi”.

Si tratta di snowboard particolarmente sofisticati e costosi che montano attacchi rari. Doppio oro e doppio furto per Perathoner, che alle Paralimpiadi era stato il primo a conquistare un oro per l’Italia, poi ne aveva vinto un altro nella giornata dei record azzurri.