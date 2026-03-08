Paralimpiadi, Perathoner regala il primo oro all’Italia: “E ora ne voglio un altro”

"Bello, era quello che avevamo puntato in queste stagioni. Meraviglioso. Oggi la pista era perfetta per le mie caratteristiche", ha dichiarato dopo il successo

Giornata da incorniciare per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina: l’azzurro Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross SB-LL2 a Cortina d’Ampezzo, regalando così all’Italia la terza medaglia della spedizione (dopo l’argento di Chiara Mazzel e il bronzo di Giacomo Bertagnolli), la prima d’oro. “L’obiettivo”, aveva dichiarato il rider altoatesino a ilfattoquotidiano.it, “è quello di vincere la medaglia d’oro ma si tratta di una gara e può succedere di tutto”. Perathoner ha portato per la prima volta il tricolore sul gradino più alto del podio in questa edizione dei Giochi Paralimpici. Dietro di lui, l’australiano Ben Tudhope (+2″4) e il coreano Lee Jehyuk (+3″01).

“Bello, era quello che avevamo puntato in queste stagioni. Meraviglioso. Oggi la pista era perfetta per le mie caratteristiche, peccato che qualche atleta si sia fatto male. La settimana prossima puntiamo ad un altro oro (il banked slalom, ndr), speriamo bene. In quella disciplina ho dominato sempre ma la mia preferita è questa“, ha dichiarato l’atleta azzurro dopo aver vinto il primo oro della spedizione azzurra.

In passato ha gareggiato da normodotato, da cinque anni lo fa da persona con disabilità motoria ed è uno dei simboli dell’Italia Team ai Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina nello snowboard paralimpico. Già protagonista dello snowboard mondiale con due partecipazioni olimpiche a Sochi 2014 e Pyeongchang 2018, la sua carriera cambia nel gennaio 2021. Subisce un gravissimo infortunio alla gamba sinistra durante la preparazione per i Giochi di Pechino. Dopo quattro interventi chirurgici e l’applicazione di una protesi totale al ginocchio, la sfida sembrava finita. Invece, dopo un anno di riabilitazione, Emanuel è tornato sulla tavola, reinventandosi campione paralimpico. E oggi ha vinto il suo primo oro.