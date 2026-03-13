La versione rosa di Jannik Sinner per ora funziona a meraviglia: il nuovo completino Nike sfoggiato dal numero 2 al mondo al Masters 1000 di Indian Wells ha riscosso successo tra gli appassionati e per ora è accompagnato da grandi risultati in campo. L’altoatesino è arrivato fino alla semifinale – sfiderà Alexander Zverev – dopo aver battuto i due giovani terribili Fonseca e Tien, quest’ultimo con un netto 6-1 6-2.

Agli Australian Open non era piaciuto il giallo senape che la Nike aveva scelto per Sinner. Con la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic, quel completino è finito direttamente in soffita tra i brutti ricordi. Con il rosa invece l’altoatesino è sembrato molto più a suo agio. E a scatenare i fan c’è anche un dettaglio sulla scarpa di Sinner, scovato nel corso del torneo sul cemento californiano: oltre alla scritta “Jannik” ben visibile sulla linguetta, leggermente più nascosta si intravede anche la sagoma di un fenicottero rosa.

Perché questo dettaglio sulla scarpa? Ovviamente c’è il richiamo al colore. C’è anche chi ipotizza però che ci sia anche una certa somiglianza con Sinner: le gambe lunghe e magre. L’animale simbolo del campione di Sesto resta sempre la volpe, ma chissà che il fenicottero non possa diventare un nuovo portafortuna, soprattutto se a Indian Wells dovesse arrivare il primo titolo del 2026. Un buon auspicio anche in vista del prossimo Masters 1000, che comincerà tra una settimana a Miami: il fenicottero infatti è il simbolo della città e della Florida.