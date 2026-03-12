Sinner spazza via anche Tien: facile vittoria in due set, è in semifinale a Indian Wells

C’era attesa e curiosità per questa sfida, ma Jannik Sinner ha spazzato via ogni dubbio: dopo Fonseca, l’altoatesino batte nettamente Learner Tien, il giovane più in forma degli ultimi mesi che giocava in casa a Indian Wells, e raggiunge la semifinale del Masters 1000 americano. Ora si alzerà il livello: ad attenderlo c’è Alexander Zverev. 6-1, 6-2 il finale per un Sinner che ha offerto un’altra ottima prova al servizio, chiudendo con oltre il 60% di prime in campo, 10 ace e oltre l‘80% di punti vinti con la prima palla di servizio.

L’altoatesino sta ritrovando la miglior versione di sé stesso giocando con attenzione, concentrazione e cattiveria agonistica dopo le prime delusioni del 2026. È un momento in cui Sinner deve accelerare anche per il ranking (fino agli Internazionali d’Italia non difenderà punti) e lo sa: all’orizzonte c’è un’altra possibile finale con Carlos Alcaraz, ma prima ci sarà da superare lo scoglio Zverev nel penultimo atto della competizione.

Tornando alla partita contro Learner Tien (numero 27, che però “vede” la top 20) l’azzurro è subito partito forte, andando sul 3-0 nel primo set. Poi il doppio break nel sesto gioco, quello del 5-1, prima di chiudere al primo set point. 29 minuti: poca fatica, tanta concentrazione e grande profondità con i colpi. Il copione non è cambiato nel secondo set: dopo aver annullato due palle break consecutive nel secondo gioco (le prime concesse), Sinner ha totalmente reso impotente l’avversario, dominando qualsiasi scambio sia in battuta che in risposta e piazzando un doppio break letale tra il terzo e il quinto game. Soltanto due game lasciati all’avversario e partita chiusa in poco più di un’ora. Un segnale positivo, visto che anche Zverev aveva chiuso facilmente in due set. Sinner ha fin qui perso 0 set nel torneo, concedendo in totale 22 games (di cui 12 a Fonseca) in quattro sfide.