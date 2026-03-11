Il mondo FQ

Scontro Meloni-Conte in Aula: “Nel 2020 non condannò gli Usa che uccisero un generale iraniano”. “Priva di scrupoli, paragona un drone di reazione al silenzio complice di un genocidio”.

di Redazione Politica
Scontro tra la premier e il leader del Movimento 5 stelle e proteste in Aula
Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte durante le repliche in Aula alla Camera in occasione delle comunicazioni della presidente del Consiglio sulla guerra in Iran e il Consiglio Ue.

La premier ha attaccato il leader del Movimento 5 stelle: “Sulla scuola iraniana…vedete io mi sono convinta che vi è dispiaciuto che stamattina la condanna del governo sia stata chiara e ferma – ha esordito Meloni, scatenando le proteste dell’Aula – Noi siamo stati molto chiari anche sul conflitto in Iran. Davvero voi considerate insufficiente dire che l’obiettivo è evitare l’escalation, che stiamo facendo il possibile? Sì. È da vigliacchi? Sì, perfetto perché sono le parole usate da Conte all’indomani dell’attacco unilaterale con cui gli Usa nel 2020 uccisero in territorio iracheno il generale iraniano Soleimani“. “Allora nessuno, né Conte e neanche i ministri del Partito democratico al governo con lui, disse che quella scelta era contraria al diritto internazionale e nessuno la condannò come chiedete di fare a me oggi – prosegue Meloni – Non lo dico solo perché sia chiaro quanta propaganda ci sia in quanto detto e quanta incoerenza ci sia tra quello che si faceva al governo e che si chiede all’opposizione. Ma lo dico soprattutto per segnalare una differenza tra voi e me”.

All’epoca, continua la presidente del Consiglio leggendo una sua dichiarazione, dall’opposizione “dissi che la situazione Mediorientale era complessa e che non meritava una tifoseria da stadio ma grande attenzione. Questa fu la mia dichiarazione. Non dissi ‘complimenti Giuseppe Conte’, non lo definii un servo e vigliacco per un po’ di propaganda a buon mercato su una crisi che non dipendeva da Conte. Questa è la differenza fra chi è serio e chi è disposto a usare qualsiasi cosa per raggranellare consenso facile. Sono molto contenta di essere diversa da voi in questo”.

Immediata, in sede di replica, la risposta del leader del Movimento 5 stelle. “La premier non ce l’ha fatta – ha detto brevemente Conte – Anche in un momento così drammatico ha perso l’aplomb e ha iniziato a gettar fango. Ha detto bene, lei non è come noi. A me non sarebbe mai venuto in mente di scendere a un tale livello di spregiudicatezza, una condotta così priva di scrupoli da paragonare un attacco di un drone americano per reazione all’attacco all’ambasciata americana a Baghdad che ha riguardato un solo generale iraniano, al silenzio complice di un genocidio per 20mila bambini palestinesi. E finisco qui.

