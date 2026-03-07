In palio ci sono 79 medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Protagonisti 6 sport. Dopo la cerimonia inaugurale del 6 marzo, sabato 7 marzo cominciano le gare delle Paralimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026. Tantissimi gli azzurri da seguire: abbiamo una squadra con 42 atleti e 4 guide, tra cui 5 donne e 13 esordienti. In totale partecipano 665 atleti, in rappresentanza di circa 50 Paesi. Da programma sono previsti 6 sport Paralimpici: Sci alpino, Biathlon, Sci di fondo, Ice Hockey, Snowboard, Wheelchair Curling. La prima medaglia si assegna con la discesa libera nello sci alpino, prevista per il 7 mattina, mentre il programma paralimpico si chiuderà domenica 15 marzo con le finali di Para-Ice Hockey. Ecco il calendario delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con tutti gli eventi da medaglia giorno per giorno, completi di orari.

Il calendario con tutte le finali delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026

Sabato 7 marzo 2026 – Giorno 1

Sci alpino paralimpico: 09:30 – Discesa femminile vision impaired.

Para biathlon: 10:00 – Sprint 7,5 km femminile sitting.

Para biathlon: 10:35 – Sprint 7,5 km maschile sitting.

Sci alpino paralimpico: 10:50 – Discesa maschile vision impaired.

Sci alpino paralimpico: A seguire – Discesa femminile standing.

Sci alpino paralimpico: A seguire – Discesa femminile sitting.

Sci alpino paralimpico: A seguire – Discesa maschile standing.

Sci alpino paralimpico: A seguire – Discesa maschile sitting.

Para biathlon: 12:00 – Sprint 7,5 km femminile standing.

Para biathlon: 12:40 – Sprint 7,5 km maschile standing.

Para biathlon: 13:15 – Sprint 7,5 km femminile vision impaired.

Para biathlon: 13:50 – Sprint 7,5 km maschile vision impaired.

Domenica 8 marzo 2026 – Giorno 2

Para biathlon: 10:00 – Individuale 12,5 km femminile sitting.

Para biathlon: 10:30 – Individuale 12,5 km maschile sitting.

Para biathlon: 12:10 – Individuale 12,5 km femminile standing.

Para biathlon: 12:30 – Individuale 12,5 km maschile standing.

Para snowboard: 12:32 – SBX femminile SB-LL2 (big final).

Para snowboard: 12:38 – SBX maschile SB-UL (big final).

Para snowboard: 12:44 – SBX maschile SB-LL1 (big final).

Para snowboard: 12:49 – SBX maschile SB-LL2 (big final).

Para biathlon: 13:15 – Individuale 12,5 km femminile vision impaired.

Para biathlon: 14:00 – Individuale 12,5 km maschile vision impaired.

Lunedì 9 marzo 2026 – Giorno 3

Sci alpino paralimpico: 09:30 – SuperG femminile vision impaired.

Sci alpino paralimpico: 10:50 – SuperG maschile vision impaired.

Sci alpino paralimpico: A seguire – SuperG femminile standing.

Sci alpino paralimpico: A seguire – SuperG femminile sitting.

Sci alpino paralimpico: A seguire – SuperG maschile standing.

Sci alpino paralimpico: A seguire – SuperG maschile sitting.

Martedì 10 marzo 2026 – Giorno 4

Sci alpino paralimpico: 13:00 – Combinata femminile vision impaired (slalom).

Sci di fondo paralimpico: 13:22 – Sprint femminile sitting tecnica classica (finale).

Sci di fondo paralimpico: 13:29 – Sprint maschile sitting tecnica classica (finale).

Sci di fondo paralimpico: 13:38 – Sprint femminile standing tecnica classica (finale).

Sci di fondo paralimpico: 13:45 – Sprint maschile standing tecnica classica (finale).

Sci alpino paralimpico: 13:50 – Combinata maschile vision impaired (slalom).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Combinata femminile standing (slalom).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Combinata femminile sitting (slalom).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Combinata maschile standing (slalom).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Combinata maschile sitting (slalom).

Sci di fondo paralimpico: 13:54 – Sprint femminile vision impaired tecnica classica (finale).

Sci di fondo paralimpico: 14:01 – Sprint maschile vision impaired tecnica classica (finale).

Mercoledì 11 marzo 2026 – Giorno 5

Sci di fondo paralimpico: 09:45 – Individuale 10 km femminile sitting tecnica classica.

Sci di fondo paralimpico: 10:10 – Individuale 10 km maschile sitting tecnica classica.

Sci di fondo paralimpico: 11:05 – Individuale 10 km femminile standing tecnica classica.

Sci di fondo paralimpico: 11:35 – Individuale 10 km maschile standing tecnica classica.

Sci di fondo paralimpico: 12:25 – Individuale 10 km femminile vision impaired tecnica classica.

Sci di fondo paralimpico: 12:55 – Individuale 10 km maschile vision impaired tecnica classica.

Curling in carrozzina: 14:35 – Finale doppio misto.

Giovedì 12 marzo 2026 – Giorno 6

Sci alpino paralimpico: 12:30 – Slalom gigante femminile vision impaired (2ª manche).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Slalom gigante femminile standing (2ª manche).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Slalom gigante femminile sitting (2ª manche).

Venerdì 13 marzo 2026 – Giorno 7

Sci alpino paralimpico: 12:30 – Slalom gigante maschile vision impaired (2ª manche).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Slalom gigante maschile standing (2ª manche).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Slalom gigante maschile sitting (2ª manche).

Para biathlon: 12:30 – Sprint pursuit femminile sitting (finale).

Para biathlon: 12:45 – Sprint pursuit maschile sitting (finale).

Para biathlon: 13:10 – Sprint pursuit femminile standing (finale).

Para biathlon: 13:25 – Sprint pursuit maschile standing (finale).

Para biathlon: 13:50 – Sprint pursuit maschile vision impaired (finale).

Para biathlon: 14:05 – Sprint pursuit femminile vision impaired (finale).

Curling in carrozzina: 18:35 – Finale 3°/4° posto torneo a squadre miste.

Sabato 14 marzo 2026 – Giorno 8

Sci di fondo paralimpico: 10:00 – Staffetta 4×2,5 km mista.

Sci di fondo paralimpico: 11:15 – Staffetta 4×2,5 km open.

Para snowboard: 11:50 – Banked slalom femminile SB-LL2 (2ª manche).

Para snowboard: 12:12 – Banked slalom maschile SB-UL (2ª manche).

Para snowboard: 12:34 – Banked slalom maschile SB-LL1 (2ª manche).

Para snowboard: 12:56 – Banked slalom maschile SB-LL2 (2ª manche).

Sci alpino paralimpico: 13:00 – Slalom femminile vision impaired (2ª manche).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Slalom femminile standing (2ª manche).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Slalom femminile sitting (2ª manche).

Curling in carrozzina: 15:05 – Finale

Domenica 15 marzo 2026 – Giorno 9

Sci di fondo paralimpico: 09:00 – Individuale 20 km femminile sitting tecnica libera.

Sci di fondo paralimpico: 09:15 – Individuale 20 km maschile sitting tecnica libera.

Sci di fondo paralimpico: 10:20 – Individuale 20 km femminile standing tecnica libera.

Sci di fondo paralimpico: 10:30 – Individuale 20 km maschile standing tecnica libera.

Sci di fondo paralimpico: 11:45 – Individuale 20 km femminile vision impaired tecnica libera.

Sci di fondo paralimpico: 11:55 – Individuale 20 km maschile vision impaired tecnica libera.

Sci alpino paralimpico: 12:00 – Slalom maschile vision impaired (2ª manche).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Slalom maschile standing (2ª manche).

Sci alpino paralimpico: A seguire – Slalom maschile sitting (2ª manche).

Para ice hockey: 12:05 – Finale 3°/4° posto.

Para ice hockey: 16:05 – Finale 1°/2° posto.

Cerimonia: 20:30 – Cerimonia di chiusura.

Dove vedere le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming gratis su RaiPlay. La diretta tv è disponibile su Rai 2 e Rai Sport HD (canale 58), mentre la diretta streaming è fruibile appunto su Rai Play e Rai Play Sport 1, 2 e 3, dove è possibile vedere integralmente ogni evento delle Paralimpiadi.