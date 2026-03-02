Nicola Gratteri: assieme alle persone per bene, Nino Di Matteo, sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, magistrato ed ex membro del Consiglio superiore della magistratura, non usa giri di parole. E avverte, in vista del voto del referendum confermativo della legge Nordio del 22 e 23 marzo: “G “Sono perfettamente d’accordo con: assieme alle persone per bene, per il Sì nel referendum voteranno mafiosi, massoni e architetti del sistema corruttivo”., sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, magistrato ed ex membro del Consiglio superiore della magistratura, non usa giri di parole. E avverte, in vista del voto del referendum confermativo della legge Nordio del 22 e 23 marzo: “G li autori della riforma, in questo momento la campagna referendaria per il sì, partono dal quotidiano esercizio di denigrazione della magistratura“. E “la mafia ha bisogno che agli occhi del popolo la magistratura risulti delegittimata”, sottolinea il magistrato.

Ricordando come, dal caso Garlasco a quello Tortora, non è mancato dal fronte del sì un uso strumentale di vicende giudiziarie per attaccare pm e giudici: “Delegittimano agli occhi del popolo e parlano alla pancia di coloro i quali hanno interesse, per la loro stessa essenza, ad una delegittimazione della magistratura. E questi sono i massoni, i mafiosi, coloro i quali temono il controllo della magistratura”. Argomenta Di Matteo: “Quando i mafiosi pensano che un esponente politico, una parte politica, possa andare contro la magistratura, già loro hanno deciso per chi votare”. Ricordando come, “quando nel 1987 alcuni partiti, il Partito Socialista e il Partito Radicale furono tra i principali fautori del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, i mafiosi erano talmente entusiasti che decisero, anche cambiando quelle che allora erano le loro inclinazioni verso la Democrazia Cristiana, di votare per i socialisti e per i radicali”.