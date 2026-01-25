“L’importante è ottenere questa straordinaria riforma della giustizia. Sarà il miglior regalo a Silvio Berlusconi, onoreremo la sua memoria in maniera concreta”. Parola del vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. L’omaggio al fondatore del partito arriva sabato durante un evento per il Sì al referendum all’Ergife di Roma. La faccia di Berlusconi occhieggia da molti video, quasi tutti. In platea tanti volti noti del partito azzurro, ma non Marcello Dell’Utri, la cui presenza – che era stata riportata nei resoconti dei quotidiani di oggi – è stata invece smentita. Per Approfondire Giustizia - Referendum, sorteggio e politica: perché Barbero ha capito la riforma meglio dei suoi “fact-checkers” - “Ora Berlusconi è dentro di noi”: la messa laica di Tajani

Dal palco Tajani rivendica l’impianto della riforma di Carlo Nordio che anche Cesare Previti – condannato in via definitiva nel 2006 al processo Imi-Sir e nel 2007 per il caso Lodo Mondadori – ha accolto con soddisfazione. Ma aggiunge che “non basta la separazione delle carriere, non basta la riforma del Csm. Serve completare. Penso alla responsabilità civile“, rilancia, “penso anche ad aprire un dibattito se è giusto o meno continuare a conservare la polizia giudiziaria sotto l’autorità dei magistrati. Discutiamone, parliamone”. È un progetto a cui da tempo lavora Nordio e che prima di Tajani era stato affrontato sul palco dal senatore (nonché segretario di Fi Lazio) Claudio Fazzone: “”La politica ha sbagliato a lasciare la polizia giudiziaria ai pm”, ha detto. Il pm, insomma, non potrebbe più disporre della pg per le sue indagini e coordinarla, in netto contrasto con l’articolo 109 della Costituzione secondo cui “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”. “È un altro tema che dobbiamo affrontare”, per Tajani. Che prosegue ringraziando “tutto il nostro il dipartimento Giustizia per aver presentato una pdl per la riforma della giustizia civile“.

Tre nuovi obiettivi, insomma. Poi largo spazio alle storie di errori giudiziari – al videoricordo di Enzo Tortora seguono le parole della sua storica compagna Francesca Scopelliti, presidente del comitato ‘Cittadini per il sì – e attacchi all’Anm e ai comitati del no. Il vicepresidente Giorgio Mulè invita a “onorare il patto di lealtà con Berlusconi”. E, portando sul podio il burattino di Pinocchio, lo presenta: “è il presidente onorario dell’Associazione nazionale magistrati che diffonde balle spaziali”. Il riferimento è ai manifesti del comitato per il no. Su cui anche il presidente del Comitato Sì Separa, Gian Domenico Caiazza, insiste: “falsità”. “Prepariamoci a uno scontro durissimo”, aggiunge. E il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto invita alla “crociata per il referendum”, anche se è il segretario Tajani è già convinto della vittoria.

Poi, nel giorno in cui il Pd lancia la sua battaglia “per smontare una riforma che mina l’equilibrio costituzionale e la separazione dei poteri”, il vicepremier lancia un nuovo motto: “Noi siamo il partito dei magistrati“. Perché, sostiene, “con questa riforma puntiamo a salvaguardare la sacralità della toga. Crediamo in questa sacralità e vogliamo toglierla dal fango dove l’hanno buttata alcuni. Chi dice di essere dalla parte dei magistrati è contro la sacralità del magistrati”.