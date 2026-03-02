Il criminale Benjamin Netanyahu ha definito l’ennesimo atto di prepotenza in spregio del diritto internazionale (l’attacco all’Iran) “il ruggito del leone”. Questa definizione si presta ad una lettura sulla defaunazione, ma anche sul declino culturale e fisico della nostra specie. Sicuramente il predetto criminale non sa, quando pronuncia quella locuzione, che sta usando un riferimento ad una specie animale che in Africa si è ridotta del 90% in cento anni e che, confinata com’è in riserve “naturali”, con l’assenza di corridoi ecologici, la pressione del turismo e l’aumento della popolazione, è oggi considerata una specie vulnerabile.

In pratica, il criminale – citando un verso della Bibbia “Il leone ruggisce, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi può non profetizzare?”, scritta ai tempi in cui il leone occupava tutta l’Africa – ha implicitamente messo il dito nella piaga: quell’uomo figlio di Dio ha recentemente sterminato uno dei maggiori mammiferi al mondo e non è detto neppure che riesca a salvare gli esemplari che rimangono. Dicevo “implicitamente” perché di sicuro Netanyahu non saprà nulla della defaunazione, e probabilmente nulla gli importa che si estinguano i leoni africani visto che è capace di causare con totale cinismo il genocidio di un’intera popolazione umana. E la scomparsa dell’ennesimo grande mammifero non potrà non avere conseguenze sull’uomo, perché tutto è connesso in questo mondo.

Perché parlo di leoni “africani”? Perché esiste anche il leone asiatico, e anzi esso campeggiava nella bandiera persiana, prima della rivoluzione khomeinista, ma fu sterminato dagli stessi persiani e gli individui residui sopravvivono solo più in India, nel Gir Forest Wildlife Sanctuary. Forse consci di averne come popolo causato l’estinzione, gli ayatollah hanno fatto togliere il leone dalla loro bandiera. Negli Stati Uniti i leoni non c’erano, c’erano altri grandi mammiferi, i bisonti, e gli antenati del “rosso” furono capaci di ridurre il loro numero a 300 alla fine del 1800, quando all’inizio dello stesso secolo se ne contavano 50-60 milioni. Esemplare la fotografia che ritrae una montagna di teschi di bisonte destinati a fertilizzare i campi.

Credo che anche al rosso non fregherebbe più che tanto che si estinguessero (per fortuna non sono oggi in pericolo), visto che i presidenti che lo hanno preceduto hanno causato la morte di oltre due milioni di Homo sapiens, di cui decine di migliaia di bimbi, in Iraq e Afghanistan, e lui è sulla buona strada nell’esportazione della democrazia, come dimostrato dal supporto a Israele a Gaza, dal blitz in Venezuela e oggi dall’assalto all’Iran. E tutto soprattutto per avere il controllo dell’estrazione del petrolio (come sottolinea in questi giorni Alessandro Di Battista), quel petrolio la cui fuoriuscita causa il riscaldamento globale, che a sua volta causa l’estinzione di molte specie animali e vegetali.

Tutto torna. Defaunazione, perdita di specie, cambiamento climatico, ma, ripeto, cosa volete che gliene importi a questi poveretti, signori della guerra ma ignoranti della Terra? E, del resto, la ipotetica salvezza del genere umano non potrebbe che ottenersi con il transito a una visione olistica; ma è possibile questa, in un mondo in cui non si ha rispetto neppure per i nostri simili?