Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:26

“Il tram non ci ha preso per un secondo. Abbiamo sentito un botto tremendo”: le testimonianze dei passanti dopo l’incidente a Milano

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (0)
La testimonianza di Marta che si trovava vicinissima al luogo dello schianto
Icona dei commenti Commenti

“Per un secondo non ha preso anche noi. Abbiamo sentito questo suono tremendo e poi come se qualcosa ci venisse addosso. Poi abbiamo visto la polvere del muro del ristorante”. Così la signora Marta racconta gli attimi dell’incidente che ha coinvolto un tram a Milano. Il mezzo ha deragliato poco dopo le 16 del pomeriggio, causando due morti e almeno 39 feriti.

Qui le immagini del terribile schianto

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione