“Per un secondo non ha preso anche noi. Abbiamo sentito questo suono tremendo e poi come se qualcosa ci venisse addosso. Poi abbiamo visto la polvere del muro del ristorante”. Così la signora Marta racconta gli attimi dell’incidente che ha coinvolto un tram a Milano. Il mezzo ha deragliato poco dopo le 16 del pomeriggio, causando due morti e almeno 39 feriti.

Qui le immagini del terribile schianto