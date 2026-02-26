Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 19:40

Schlein attacca la maggioranza: “Vertice notturno? Convinti parlassero di salari, invece vogliono eleggere da soli il Capo dello Stato”

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
La segretaria del Pd critica i partiti di centrodestra: "Così vogliono garantire se stessi"
Icona dei commenti Commenti

“Questa notte c’è stato un vertice tra le forze di maggioranza, speravamo fosse sui salari degli italiani, speravamo che fosse sul calo da più di 30 mesi della produzione industriale. E invece no, il vertice era sulla legge elettorale, cioè sul garantire se stessi”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein commentando l’accordo tra i partiti di centrodestra sulla legge elettorale a margine di un evento a Roma. “Guarderemo il testo in ogni aspetto, dalle indiscrezioni di stampa però pare già un testo che può essere molto distorsivo della rappresentanza e con premi alti e senza limiti. Quindi, da questo punto di vista, rischiano di consegnare a chi può vincere le elezioni anche la possibilità di eleggere da solo il Presidente della Repubblica“.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione