Altro che Arsenal: Guardiola arriva in Italia e a sorpresa va a guardare il Brescia per un “incontro speciale”

Nel big match di giornata in Premier League si sono affrontati il Tottenham e l’Arsenal: una squadra in difficoltà e l’altra prima, che adesso crede nel trionfo in campionato dopo il successo per 1-4. C’erano tutti: addetti ai lavori, calciatori, direttori sportivi. Tutti, tranne Pep Guardiola, che con il suo Manchester City è al momento in seconda posizione, dietro proprio all’Arsenal. L’allenatore spagnolo ha scelto infatti di venire in Italia per vedere Union Brescia–Pro Patria, match del girone A di Serie C tra la seconda e la penultima. Insomma, non proprio un big match.

È noto infatti a tutti il legame tra Pep Guardiola e la città di Brescia. L’allenatore del Manchester City ha giocato un anno e mezzo a Brescia, tra il 2001 e il 2003 e ha mantenuto un forte rapporto sia con la città, sia soprattutto con tante persone. Dopo la vittoria contro il Newcastle di sabato, Guardiola ha approfittato dei due giorni di pausa concessi alla squadra per viaggiare e arrivare a sorpresa in Italia.

Nella visita a sorpresa però non c’è solo il legame con Brescia, ma anche quello con Edoardo Piovani, dirigente del nuovo Brescia e amico fraterno di Guardiola. Era infatti il suo compleanno e la sua presenza al Rigamonti, infatti, è stata raccontata come una promessa fatta al dirigente e poi mantenuta: tornare a Brescia e farlo proprio nel giorno del compleanno dell’amico. Nessuno lo sapeva: tutti infatti ne sono venuti a conoscenza quando Guardiola è apparso in tribuna ed è stato omaggiato dal club con una maglia personalizzata.

“Un incontro speciale tra visione e passione. Il Presidente Pasini e il Vicepresidente Gnutti consegnano a Pep Guardiola un simbolo del nostro percorso: identità, lavoro, ambizione e una legacy sportiva che vogliamo lasciare alle future generazioni biancazzurre”, ha scritto il club sui social. E Guardiola ha anche portato fortuna: è infatti arrivata una spettacolare vittoria per 3-2 che ha permesso al Brescia di consolidare il secondo posto.