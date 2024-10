“Quando parlo di Roberto Baggio mi emoziono”. A parlare è Pep Guardiola: l’allenatore spagnolo del Manchester City, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha parlato del suo rapporto con il Divin Codino, conosciuto ai tempi del Brescia. Seppur a fine carriera, Guardiola non ha mai avuto dubbi sul suo conto: “Era il più forte, l’ho conosciuto che aveva un ginocchio che sembrava una lavatrice“. Un rispetto che va oltre il campo di gioco per una figura amata da tantissimi amanti del calcio: “Posso solo immaginare quando era nel suo prime. Lui è amato ovunque”.

Attualmente in Premier League – ma con un contratto con i Citizens che scade nel 2025 – Guardiola non ha ancora scelto dove lo porterà il futuro. “Devo riflettere, non ho ancora deciso. Non è vero che sarò il CT dell’Inghilterra. Non ho ancora deciso nulla, se avessi deciso il mio futuro al Manchester City lo direi, tutto può essere nella vita“. Ci sarà una possibilità di vederlo in Italia? Guardiola mette le cose in chiaro e fa sognare i più nostalgici, anche con un pizzico d’ironia: “Se Baggio mi fa da assistente allora vengo in Italia“.

