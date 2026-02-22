Il mondo FQ

“L’eredità delle Olimpiadi? Debiti per tutti noi”: il corteo a Verona contro i Giochi costati 7 miliardi

di Simone Bauducco
Al corteo contro le Olimpiadi spunta anche la maschera di Donald Trump su un bob
“L’eredità delle Olimpiadi? Debito per tutti noi”. Lo dicono le centinaia di persone che sono scese in strada a Verona nel giorno della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Un corteo che ha voluto sottolineare “lo spreco di risorse pubbliche per questo grande evento” mentre “i soldi per la sanità e per le case non si trovano”.

Come raccontato dal Fatto Quotidiano, i “Giochi a costo zero” di Milano-Cortina 2026 si sono trasformati in un conto fino a 7 miliardi di euro: 2 per le gare, più 5 per le infrastrutture quasi tutte da finire. In sei anni, il governo ha varato ben 15 norme per dare soldi alle Olimpiadi. Senza dimenticare che, tra medaglie, trionfi e brindisi, i conti della Fondazione Milano-Cortina oggi chiudono con una perdita clamorosa di 100 milioni. E anche il bilancio del Coni è in rosso.

