Secondo appuntamento con i forum sulla riforma della separazione delle carriere con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: ”Perché No – speciale referendum”. Dopo il primo incontro con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, gli ospiti della nostra redazione sono stati Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, già componenti del pool della procura di Milano titolare dell’inchiesta Mani Pulite. I due ex magistrati – che in carriera hanno svolto compiti da giudici e da pubblici ministeri – hanno risposto alle domande del direttore Marco Travaglio, della vicedirettrice Maddalena Oliva, del vicedirettore Marco Lillo e dei giornalisti della redazione. Tanti i temi toccati: dalle ragioni fondamentali che dovrebbero portare le persone a votare no alla riforma di Giorgia Meloni e Carlo Nordio ai punti contenuti dentro al Piano di rinascita democratica di Licio Gelli che l’esecutivo sta traducendo in legge. “questa riforma servirebbe a chiunque vuole gestire più liberamente il poterequesta riforma servirebbe a chiunque vuole gestire più liberamente il potere .”Questa riforma servirà a chiunque vorrà gestire più liberamente il potere”, ha avvertito Colombo.

“Io – ha aggiunto Davigo – penso in ballo ci sia l’indipendenza. Oggi è l’indipendenza della magistratura, che non è un privilegio dei magistrati perché è più facile eseguire un ordine che decidere autonomamente. E l’indipendenza dal potere della magistratura serve a garantire la libertà di tutti. Perché se la politica fa la legge, la fa eseguire e indirettamente influenza anche le decisioni giudiziarie allora in ballo c’è la libertà. Quindi questa è una partita in difesa della libertà delle persone”. In edicola domani 21 febbraio l’edizione del quotidiano con il racconto di questo secondo appuntamento e sul sito de ilfattoquotidiano.it le clip video dei momenti più salienti dell’intervista.