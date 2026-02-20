Il mondo FQ

L’ex principe Andrea torna a Sandringham dopo l’arresto per il caso Epstein: pizzicato a bordo di un’auto – Video

Redazione Esteri
Un’auto che si pensa trasporti l’ex principe Andrea arriva alla tenuta di Sandringham, dove ora risiede, dopo aver trascorso il suo 66esimo compleanno sotto custodia della polizia. Andrew Mountbatten-Windsor è stato rilasciatodopo essere stato arrestato in relazione allo scandalo Jeffrey Epstein: l’ex principe resta indagato con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo

Mentre Andrea festeggiava il suo 66esimo compleanno, la polizia ha fatto irruzione nella remota tenuta reale di Sandringham, nell’Inghilterra orientale. È stato un nuovo, umiliante colpo per la famiglia reale e per Andrea che l’anno scorso era stato privato dei suoi titoli e cacciato dalla sua residenza di Windsor, dove aveva vissuto per oltre due decenni.

