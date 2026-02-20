Giacomel, che sfortuna: era primo nella mass start, poi il ritiro per un malore

Grandissima beffa per Tommaso Giacomel, italiano tra i più attesi nella mass start uomini di biathlon. L’azzurro – argento nella staffetta mista – era primo dopo il secondo poligono, chiuso con zero errori come quello iniziale, ma ha accusato un problema al fianco che gli impediva di sciare normalmente e si è fermato proprio quando iniziava già a pensare a una possibile medaglia. In tanti inizialmente si chiedevano come mai Giacomel avesse perso così tante posizioni in pochissimo tempo: l’azzurro da primo è finito decimo, staccatissimo dal gruppo di testa.

Poi il segnale ai tecnici, con il biatleta azzurro che si è fermato e si è ritirato. Era l’ultima chance delle Olimpiadi per Giacomel per ottenere una medaglia nell’individuale dopo le prove deludenti nelle altre gare. Una beffa enorme per l’atleta, che stava fino a quel momento facendo una gara perfetta. Per Giacomel era la sesta gara in queste Olimpiadi: solo nella staffetta mista era arrivato l’argento. Poi un 22esimo posto nella 10 km, un nono nell’inseguimento uomini, un sesto nella 20 km e un 14esimo nella staffetta uomini.