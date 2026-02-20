Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 14:53

Giacomel, che sfortuna: era primo nella mass start, poi il ritiro per un malore

di Redazione Sport
Zero errori nei primi due poligoni, poi il malore improvviso: beffa per il biatleta azzurro
Giacomel, che sfortuna: era primo nella mass start, poi il ritiro per un malore
Icona dei commenti Commenti

Grandissima beffa per Tommaso Giacomel, italiano tra i più attesi nella mass start uomini di biathlon. L’azzurro – argento nella staffetta mista – era primo dopo il secondo poligono, chiuso con zero errori come quello iniziale, ma ha accusato un problema al fianco che gli impediva di sciare normalmente e si è fermato proprio quando iniziava già a pensare a una possibile medaglia. In tanti inizialmente si chiedevano come mai Giacomel avesse perso così tante posizioni in pochissimo tempo: l’azzurro da primo è finito decimo, staccatissimo dal gruppo di testa.

Poi il segnale ai tecnici, con il biatleta azzurro che si è fermato e si è ritirato. Era l’ultima chance delle Olimpiadi per Giacomel per ottenere una medaglia nell’individuale dopo le prove deludenti nelle altre gare. Una beffa enorme per l’atleta, che stava fino a quel momento facendo una gara perfetta. Per Giacomel era la sesta gara in queste Olimpiadi: solo nella staffetta mista era arrivato l’argento. Poi un 22esimo posto nella 10 km, un nono nell’inseguimento uomini, un sesto nella 20 km e un 14esimo nella staffetta uomini.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione