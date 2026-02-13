“Ho fallito, sono molto deluso”: le lacrime di Giacomel dopo il flop olimpico

“Ho fallito, credo che questa fosse la gara più adatta a me e ho fallito. Sono molto deluso“. Lo ha detto in zona mista Tommaso Giacomel, visibilmente affranto e con gli occhi lucidi, dopo il 22esimo posto raccolto nella sprint maschile di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Dopo il sesto posto nella 20 km, Giacomel non è riuscito a ottenere medaglia nemmeno nella sprint, facendo addirittura peggio e chiudendo oltre i primi 20. “Arrivare qui da favorito o comunque tra i favoriti e poi performare così male è una cosa che mi fa molto arrabbiare – ha aggiunto l’azzurro -. Sinceramente non ho idea di cosa ho sbagliato a terra”. Tre errori al poligono che hanno compromesso la sua gara: due in piedi e uno a terra e tanta, tantissima delusione al traguardo per l’azzurro.

Giacomel non salva nulla della sua prova: “No, mi dispiace ma non ho nulla da dire”. E ha perso ogni speranza anche guardando all’inseguimento di domenica: “Si, ma è già compromessa anche la gara di domenica con quella di oggi. Sono troppo indietro”. Il biatleta delle Fiamme Gialle ha chiuso parlando di fallimento per la sua prestazione non all’altezza delle aspettative, visto che arrivava da favorito: “Quello che si fa in allenamento non conta niente. Bisogna fare bene in gara e oggi non ci sono riuscito. Brutto fallire alle Olimpiadi soprattutto quando sei tra i favoriti”.